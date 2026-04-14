Разследват 7 държавни болници за завишени цени на лекарствата

Медикамент, закупен в София за 2300–2400 лв., е бил купен от държавна болница в Пловдив за 15 210 лв.

Извършва се одит в седем държавни болници – четири в София и три в страната, заради цените на скъпоструващите лекарства извън позитивния списък. Това съобщи служебният заместник-министър на здравеопазването и член на Надзорния съвет на НЗОК Владимир Афенлиев по време на пресконференция в Министерството на здравеопазването, предаде БГНЕС.

По думите му скъпоструващите медикаменти са тези, които не фигурират в позитивния лекарствен списък и се закупуват от болниците за конкретен пациент. Част от тях изобщо не са регистрирани, а други са одобрени в ЕС. Финансирането им се осигурява чрез трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК.

Афенлиев обясни, че се наблюдава ръст, като увеличението не се дължи единствено на по-голям брой издадени заповеди, а по-скоро на повишение в цените на някои лекарства. Той подчерта, че тези цени не подлежат на регулация в България. Според него основният проблем е свързан със сериозната липса на прозрачност при изразходването на средствата, недостатъчната детайлна отчетност от страна на НЗОК към Министерството на здравеопазването, както и отсъствието на контрол върху цените.

Като пример той посочи, че медикамент, закупен в София за 2300–2400 лв., е бил купен от държавна болница в Пловдив за 15 210 лв. При друг случай болница в София е платила 517 лв., докато в Пловдив същият медикамент е струвал 8 500 лв. В тези държавни лечебни заведения вече се извършва одит по темата.

От Министерството на здравеопазването възнамеряват да въведат промени в реда с цел да се постигне известна регулация на цените. Само за една година държавата е платила многократно повече за едни и същи лекарства, което става ясно от отчетените разлики между най-ниските и най-високите цени в различните болници.

Беше подчертано, че този финансов ресурс би могъл да се използва по-ефективно и да бъде насочен към други нуждаещи се пациенти. Сред планираните мерки са и подобрения в електронната система за отчитане в болничните аптеки, както и промени в Наредба 2 и Наредба 3, които предстои да бъдат предложени за обществено обсъждане. Очакват се допълнителни подробности.