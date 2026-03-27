Обявиха обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница

Здравната инвестиционна компания за детска болница е публикувала обществена поръчка за проектиране на новата болница, която предстои да бъде изградена в столичния квартал Горна баня. Това показва справка в системата за електронни обществени поръчки, пише Stolica.bg.

Прогнозната стойност на поръчката е 6 048 981,52 евро с ДДС.

Предвижда се изграждането на високотехнологичен лечебен комплекс с 26 клиники и отделения, 20 операционни зали, 38 консултативни кабинета, 26 процедурни зали и 7 инвазивни. В проекта са включени още звена по образна диагностика, нуклеарна медицина, лаборатории, административни и обслужващи зони, както и вертолетна площадка и паркинг.

Ще бъде изготвен цялостен проект за инфраструктурата – от медицинските отделения до хеликоптерната площадка.

Предметът на поръчката включва и упражняване на авторски надзор по време на строителството до получаване на разрешение за ползване на сградата.

Проектирането ще се извършва на три етапа – идеен, технически и работен проект. Срокът за изготвяне е 36 месеца.

Крайният срок за подаване на оферти е 4 май.

За поръчката е изготвен индивидуален договор, който предвижда различни механизми за плащане, както и по-детайлни правила за приемане на работата, контрол и отчетност. Включени са възможности за спиране на изпълнението при извънредни обстоятелства, по-строги изисквания към екипа, задължителна застраховка и клаузи, свързани със санкции, авторски права и защита на личните данни.

