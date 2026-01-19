BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1617 BGN
Петрол
62.82 $/барел
Bitcoin
$92,855.0
Последвайте ни
1 USD
1.1617 BGN
Петрол
62.82 $/барел
Bitcoin
$92,855.0
Свят Всеки четвърти млад европеец е работил, докато е учил през 2024 г.

Всеки четвърти млад европеец е работил, докато е учил през 2024 г.

Свят

bTV Бизнес екип

Жените са склонни да участват повече във формално образование, отколкото мъжете

През 2024 г. 25,4 на сто от младите европейци на възраст между 15 и 29 години са били заети на работа, докато все още са учили, сочат данни на Евростат. От останалите 74,6 на сто 71,4 на сто са били извън трудовата сила – не са работили и не са търсили работа, а 3,2 на сто са търсили работа, докато са били в процес на обучение.

Сред държавите членки на Европейския съюз най-висок дял на заети учащи младежи през 2024 г. е отчетен в Нидерландия – 74,3 на сто. Следват Дания с 56,4 на сто и Германия с 45,8 на сто. В другия край на класацията са Румъния (2,4 на сто), Гърция (6,0 на сто) и Хърватия (6,4 на сто).

Намаляват цените на лифт картите през делничните дни в един от най-известните ни ски курорти

Най-висок дял на млади хора, които учат и активно търсят работа, е регистриран в Швеция – 14,1 на сто, Финландия – 10,0 на сто, и Дания – 9,6 на сто. Най-ниски стойности са отчетени в Румъния (0,6 на сто), както и в Хърватия, Чехия и Унгария – по 0,8 на сто.

Наблюдават се и различия по пол. Сред възрастовата група 15-19 години 74,4 на сто от жените и 70,4 на сто от мъжете остават извън работната сила, докато все още са учили. Това показва, че те са фокусирани предимно върху образованието в ранните си години. С напредването на възрастта и достигането на възрастовата група 20-24 години, делът извън работната сила спада до 30,9 на сто за жените и 24,8 на сто за мъжете, което показва по-голяма интеграция на пазара на труда, наред с образователните дейности. В тази група делът на младите хора, заети по време на образованието, е 19,6 на сто за жените и 17 на сто за мъжете.

Пчелар: Вкарват мед от Украйна и Китай за 2 лв., а се продава за български на висока цена

Във възрастовата група 25-29 години заетостта достига 62 на сто за жените и 71,9 на сто за мъжете, предаде БТА. Тук делът на жените, които не са заети и не търсят работа по време на обучението си е 16,2 на сто, повече от този на мъжете – 6,9 на сто.

Данните показват, че жените са склонни да участват повече във формално образование, отколкото мъжете. Въпреки това, когато не учат, е по-малко вероятно те да бъдат заети или да търсят работа, както се вижда от по-ниските нива на заетост и по-високия дял на неактивност в сравнение с мъжете.

За България и Словакия не е публикувана конкретна стойност за безработни младежи, които се обучават, тъй като броят им е твърде малък и не достига минималния праг за оповестяване на статистически данни, уточнява Евростат.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата