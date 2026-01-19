Всеки четвърти млад европеец е работил, докато е учил през 2024 г.

Жените са склонни да участват повече във формално образование, отколкото мъжете

През 2024 г. 25,4 на сто от младите европейци на възраст между 15 и 29 години са били заети на работа, докато все още са учили, сочат данни на Евростат. От останалите 74,6 на сто 71,4 на сто са били извън трудовата сила – не са работили и не са търсили работа, а 3,2 на сто са търсили работа, докато са били в процес на обучение.

Сред държавите членки на Европейския съюз най-висок дял на заети учащи младежи през 2024 г. е отчетен в Нидерландия – 74,3 на сто. Следват Дания с 56,4 на сто и Германия с 45,8 на сто. В другия край на класацията са Румъния (2,4 на сто), Гърция (6,0 на сто) и Хърватия (6,4 на сто).

Най-висок дял на млади хора, които учат и активно търсят работа, е регистриран в Швеция – 14,1 на сто, Финландия – 10,0 на сто, и Дания – 9,6 на сто. Най-ниски стойности са отчетени в Румъния (0,6 на сто), както и в Хърватия, Чехия и Унгария – по 0,8 на сто.

Наблюдават се и различия по пол. Сред възрастовата група 15-19 години 74,4 на сто от жените и 70,4 на сто от мъжете остават извън работната сила, докато все още са учили. Това показва, че те са фокусирани предимно върху образованието в ранните си години. С напредването на възрастта и достигането на възрастовата група 20-24 години, делът извън работната сила спада до 30,9 на сто за жените и 24,8 на сто за мъжете, което показва по-голяма интеграция на пазара на труда, наред с образователните дейности. В тази група делът на младите хора, заети по време на образованието, е 19,6 на сто за жените и 17 на сто за мъжете.

Във възрастовата група 25-29 години заетостта достига 62 на сто за жените и 71,9 на сто за мъжете, предаде БТА. Тук делът на жените, които не са заети и не търсят работа по време на обучението си е 16,2 на сто, повече от този на мъжете – 6,9 на сто.

Данните показват, че жените са склонни да участват повече във формално образование, отколкото мъжете. Въпреки това, когато не учат, е по-малко вероятно те да бъдат заети или да търсят работа, както се вижда от по-ниските нива на заетост и по-високия дял на неактивност в сравнение с мъжете.

За България и Словакия не е публикувана конкретна стойност за безработни младежи, които се обучават, тъй като броят им е твърде малък и не достига минималния праг за оповестяване на статистически данни, уточнява Евростат.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN