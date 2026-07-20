Работа на срочен трудов договор - какво трябва да знаете

Експерт развенчава някои митове

Често се случва хората да се притесняват, че ако сключат срочен трудов договор, ще бъдат ощетени по някакъв начин, особено ако техните колеги работят с трудови договори за неопределено време. Но ето какво казва експертът по трудово право д-р Тодор Капитанов, който разглежда какви са фактите и митовете около този въпрос и как срочният трудов договор всъщност не означава по-ниски права или по-лоши условия на работа.

Мит: Работниците по срочен трудов договор са по-неблагоприятно поставени.

Истина: Първият мит, който често се разпространява, е, че работниците със срочни трудови договори са в по-неблагоприятно положение спрямо тези с трудови договори за неопределено време. Всъщност трудовото законодателство много държави, включително и в България, гарантира, че работниците и служителите по срочен трудов договор имат същите права и задължения, каквито имат тези с трудови договори за неопределено време.

Мит: Работниците по срочен трудов договор са по-лошо заплащани.

Истина: Заплащането на работниците и служителите по срочен трудов договор зависи от техните договорени условия и квалификация. Законът не допуска разлика в заплащането за същата работа базирана на видът на трудовия договор. Това означава, че работниците по срочен трудов договор трябва да получават справедливо и равностойно заплащане за своя труд.

Мит: Срочните работници нямат право на отпуск.

Истина: Срокът за отпуск на работниците се определя съгласно законовите разпоредби и обикновено не зависи от вида на трудовия договор. Работниците по срочен трудов договор имат право на отпуск, както и тези с трудови договори за неопределено време. Периодът и условията на отпуск се определят в съответствие с закона.

Мит: Работниците със срочен трудов договор нямат социални права.

Истина: В много случаи, социалните права, като здравно осигуряване и пенсии, се предоставят на работниците по срочен трудов договор, като същите условия важат както за тях, така и за работниците с трудови договори за неопределено време. Важно е да се информирате за правата си и да се консултирате с адвокат или юрист, ако имате въпроси или съмнения.

Законът също постановява, че трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. Това важи и при срочния трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването.

Срочният трудов договор не означава по-ниски права или по-лоши условия на работа. Работниците и служителите по срочен трудов договор имат същите права и задължения, каквито имат тези с трудови договори за неопределено време. Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение, освен ако законът ясно го предвижда. Важно е да се информирате и да се консултирате със специалисти, за да разберете какви са вашите права и как да ги защитите.