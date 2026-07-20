×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1435 BGN
Петрол
84.28 $/барел
Bitcoin
$64,449.0
Последвайте ни
1 USD
1.1435 BGN
Петрол
84.28 $/барел
Bitcoin
$64,449.0
БГ Бизнес Работа на срочен трудов договор - какво трябва да знаете

Работа на срочен трудов договор - какво трябва да знаете

bTV Бизнес екип

Експерт развенчава някои митове

Често се случва хората да се притесняват, че ако сключат срочен трудов договор, ще бъдат ощетени по някакъв начин, особено ако техните колеги работят с трудови договори за неопределено време. Но ето какво казва експертът по трудово право д-р Тодор Капитанов, който разглежда какви са фактите и митовете около този въпрос и как срочният трудов договор всъщност не означава по-ниски права или по-лоши условия на работа.

Мит: Работниците по срочен трудов договор са по-неблагоприятно поставени.

Истина: Първият мит, който често се разпространява, е, че работниците със срочни трудови договори са в по-неблагоприятно положение спрямо тези с трудови договори за неопределено време. Всъщност трудовото законодателство много държави, включително и в България, гарантира, че работниците и служителите по срочен трудов договор имат същите права и задължения, каквито имат тези с трудови договори за неопределено време.

Затягат правилата при онлайн продажби - какво да очакваме?

Мит: Работниците по срочен трудов договор са по-лошо заплащани.

Истина: Заплащането на работниците и служителите по срочен трудов договор зависи от техните договорени условия и квалификация. Законът не допуска разлика в заплащането за същата работа базирана на видът на трудовия договор. Това означава, че работниците по срочен трудов договор трябва да получават справедливо и равностойно заплащане за своя труд.

Мит: Срочните работници нямат право на отпуск.

Истина: Срокът за отпуск на работниците се определя съгласно законовите разпоредби и обикновено не зависи от вида на трудовия договор. Работниците по срочен трудов договор имат право на отпуск, както и тези с трудови договори за неопределено време. Периодът и условията на отпуск се определят в съответствие с закона.

Мит: Работниците със срочен трудов договор нямат социални права.

Истина: В много случаи, социалните права, като здравно осигуряване и пенсии, се предоставят на работниците по срочен трудов договор, като същите условия важат както за тях, така и за работниците с трудови договори за неопределено време. Важно е да се информирате за правата си и да се консултирате с адвокат или юрист, ако имате въпроси или съмнения.

Това са най-големите дарители в историята

Законът също постановява, че трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. Това важи и при срочния трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването.

Срочният трудов договор не означава по-ниски права или по-лоши условия на работа. Работниците и служителите по срочен трудов договор имат същите права и задължения, каквито имат тези с трудови договори за неопределено време. Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение, освен ако законът ясно го предвижда. Важно е да се информирате и да се консултирате със специалисти, за да разберете какви са вашите права и как да ги защитите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Зад кулисите на авиацията: Ето как протичат ремонтите на самолети у нас
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Дипломата вече не е достатъчна: Какво ще търсят работодателите през следващите години?
Стефани Боова

Стефани Боова

От 6 хил. до прогнози за 15 хил. евро за кг: Розовото масло поскъпна близо три пъти от 2021 г. насам

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата