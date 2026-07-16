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БГ Бизнес Затягат правилата при онлайн продажби - какво да очакваме?

Затягат правилата при онлайн продажби - какво да очакваме?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Промените целят транспониране на европейска директива в българското законодателство

Депутатите приеха на първо четене с 150 гласа „за“ промените в Закона за защита на потребителите. Промените целят транспониране на европейска директива в българското законодателство. Тя предвижда разширяване на правата на потребителите, така че те да могат да вземат по-информирани решения при покупка на стоки и услуги.

Например всяко твърдение в интернет, че даден продукт или услуга има нулев въглероден отпечатък или допринася за опазването на околната среда, ще трябва да бъде подкрепено с доказателства, които да бъдат ясно посочени на съответния сайт. Изискването ще важи и за онлайн платформите, предлагащи туристически пакети и почивки, предава БНТ. 

Със законопроекта се предвижда и увеличение на глобите и имуществените санкции, които могат да бъдат налагани при нарушения на Закона за защита на потребителите. Според заместник-министъра на икономиката Левен Мемиш действащите санкции не са достатъчно ефективни, за да възпират нарушителите. „Практиката показва, че действащите санкции нямат достатъчен възпиращ ефект и нарушенията продължават да се извършват“, заяви той.

По време на обсъжданията стана ясно, че няколко бизнес организации са изразили притеснения относно прилагането на новите правила. В отговор Мемиш посочи, че същото предизвикателство стои пред всички държави от Европейския съюз и че е договорен общ подход директивата първоначално да бъде прилагана по-умерено.

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По думите му България вече е в наказателна процедура заради забавеното транспониране на директивата. „Ако не я въведем изцяло, сме заплашени от санкции“, предупреди заместник-министърът на икономиката.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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