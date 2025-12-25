Wizz Air и Ryanair пускат нови полети от София, ето до къде

Авиокомпаниите спират някои от своите маршрути

От 31 март 2026 г. нискотарифната авокмпания Wizz Air стартира нови директни полети от София до Римини. Полетите по новия маршрут ще се изпълняват три пъти седмично - във вторник, четвъртък и събота.

Това лято превозвачът съобщи и за най-мащабното разширение на броя дестинации, изпълнявано от и до България като така маршрутите на Wizz Air от страната станаха 53. През октомври бяха въведени маршрути до Кишинев, Прага, Торино и Маракеш, а от декември и до Варшава. През март 2026 г. пък тръгват самолетите до още две слънчеви дестинации - Палма де Майорка и Ламеция Терме. До приблизително същото време ще продължат и полетите до Абу Даби, пише "Сега".

Въпреки съкращения в маршрути от и към Испания и Германия, проблеми в Нидерландия и оплаквания от България, другият голям нискотарифен превозвач Ryanair съобщи, че разширява избора от полети от София през лятото на 2026 г., като включва три нови маршрута в своето лятно разписание за 2026 г. От летище "Васил Левски" в столицата ще стартират директни полети до Торино (от 31 март 2026 г., вторник, сряда и събота), Маракеш (от 30 март 2026 г., понеделник и петък) и Ламеция Терме (от 1 април 2026 г., сряда и събота), като билетите вече са пуснати в продажба. За сезон 2025/2026 г. Ryanair пусна и полет от летището в Пловдив до Милано-Малпенса

От Wizz Air обаче съобщиха, че до март 2026 г. ще прекратят базовите си операции във Виена заради увеличаващите се разходи за летищни такси и наземни услуги. Освен това флотът на превозвача, изцяло съставен от самолети Airbus, е засегнат от продължителни проблеми с поддръжката, засягащи турбовентилаторните двигатели Pratt & Whitney, което затруднява полетите на десетки самолети в цяла Европа.

През юли нискотарифният превозвач заяви, че ще затвори губещата си база в Абу Даби, открита преди шест години, тъй като пренасочва фокуса си към Източна Европа, която, заедно с Централна Европа, генерира около две трети от бизнеса ѝ. Авиокомпанията посочи влиянието на екстремните метеорологични условия върху работата на двигателите, съчетано с геополитически рискове и регулаторни пречки, като ключови фактори за решението си да напусне ОАЕ, предаде сайтът Aerotime.

През октомври т.г. обаче стана ясно, че авиокомпанията все пак възстановява някои полети от Абу Даби и по-конкретно полетите до Ларнака в Кипър и София. Полетите до София ще продължат до 27 март 2026 г. и са насрочени за понеделник, сряда и петък, като тези в сряда няма да се осъществяват през декември и януари.

Ryanair намалява всички полети до и от Азорските острови, считано от 29 март 2026 г. Авиокомпанията твърди, че "не е имала избор" поради високите летищни такси и нарастващите регулаторни разходи в Португалия, които правят някои маршрути трудни за изпълнение за нейния нискотарифен модел. Превозвачът каза, че тази стъпка ще доведе до намаляване с до 400 000 места годишно за и от Азорските острови, което е значителен удар върху туризма на архипелага.

Ryanair обяви и големи промени в мрежата си от и до Германия за зимния сезон 2025/2026, като съкращава приблизително 800 000 места и отменя 24 маршрута. Тези съкращения не се дължат на ниско търсене или прекомерни загуби, а по-скоро на проблеми с данъците и политиките, въведени от германското правителство.

