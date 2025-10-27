1 USD
БГ Бизнес Летище „Васил Левски“ обяви полети до три нови дестинации

Летище „Васил Левски“ обяви полети до три нови дестинации

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето в кои дни ще са полетите

Летище "Васил Левски - София обяви на официалната си страница във Facebook нови полети до Кишинев, Краков и Прага, осъществявани от нискотарифни авиокомпании.

В съобщението се посочва, че полетите до Кишинев, столицата на Молдова, ще се изпълняват от авиокомпания Wizz Air два пъти седмично – всеки четвъртък и неделя.

 

Според известен икономист поколение Z ще трябва да работи много повече, за да оцелее в ерата на AI

Редовни полети до Краков, Полша ще се изпълняват три пъти седмично – в понеделник, петък и неделя, от авиокомпания Ryanair.

 

 

Служител на Domino’s изкачи връх Фуджи, за да достави пица за 962 доларa

От 27 октомври, ще започнат и полетите до чешката столица Прага, предаде БТА. Те ще се осъществяват четири пъти седмично – в понеделник, сряда, петък и събота, също от Wizz Air.

 

