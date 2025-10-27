Летище „Васил Левски“ обяви полети до три нови дестинации

Ето в кои дни ще са полетите

Летище "Васил Левски - София обяви на официалната си страница във Facebook нови полети до Кишинев, Краков и Прага, осъществявани от нискотарифни авиокомпании.

В съобщението се посочва, че полетите до Кишинев, столицата на Молдова, ще се изпълняват от авиокомпания Wizz Air два пъти седмично – всеки четвъртък и неделя.

Редовни полети до Краков, Полша ще се изпълняват три пъти седмично – в понеделник, петък и неделя, от авиокомпания Ryanair.

От 27 октомври, ще започнат и полетите до чешката столица Прага, предаде БТА. Те ще се осъществяват четири пъти седмично – в понеделник, сряда, петък и събота, също от Wizz Air.

