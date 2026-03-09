×

БГ Бизнес Продават четириетажна вила на първия български милиардер

Продават четириетажна вила на първия български милиардер

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето колко струва имотът

Някогашната вила на индустриалеца Пенчо Семов в Габрово ще бъде продадена на търг, предаде БНР. Семов е смятан за първия български милиардерпредприемач, акционер в десетки фабрики, основател на банки и застрахователни дружества, известен и със своята мащабна благотворителна и обществена дейност.

Сградата в квартал "Дядо Дянко", архитектурен шедьовър от първата половина на миналия век, от години тъне в разруха и неведнъж е попадала във фокуса на общественото внимание.

Реставрират стогодишната вила на

Четириетажната вила е построена през 1933 г. По-късно крупният индустриалец я дарява с идеята да бъде превърната в дом за възрастни хора, но завещанието му така и не е изпълнено. Преди около десет години част от сградата, използвана в миналото за болнични нужди, изгаря при пожар и остава без покрив.

Имотът - старопиталище с прилежащ парк с площ от около 6 декара, е собственост на Министерството на здравеопазването и се води в активите на областната болница в Габрово, която обяви продажбата. Търгът е насрочен за 14 август, а началната цена е 308 333 лева без ДДС.

