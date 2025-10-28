През януари рестото ще се връща в евро, но какво става, ако няма наличност?

До 8 август 2026 г. цените на всички стоки и услуги трябва да бъдат обозначени в лева и в евро

През януари рестото ще се връща в евро, а ако няма наличност в касата на търговеца, може и в левове, но не се допуска едновременно връщане на ресто в двете валути. Това каза експертът от Комисията за защита на потребителите (КЗП) Павел Кръстев.

Целта на кампанията е хората да получат ясна и достоверна информация за основните етапи и срокове по преминаването към еврото.

Кръстев припомни, че до 8 август 2026 г. цените на всички стоки и услуги трябва да бъдат обозначени в лева и в евро като изискването е цените да са изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят, съобщава БТА.

От 1 януари до 31 януари гражданите ще могат да плащат стоки и услуги в двете валути, а след 1 февруари единствената валута остава еврото, а левовете няма да са платежно средство, посочи той.

След 1 януари всички договори, които потребителите имат и са свързани с услуги като мобилни оператори, кредити, автоматично се превалутират, отбеляза още експертът.

От 1 януари всички банки ще обменят левове за евро, като до 31 юни това ще става без такси, след това банките ще продължат да обменят, но е възможно да начисляват такси и комисионни. БНБ ще обменя левовете без краен срок и без такси и комисионни. Левове могат да се обменят и в клоновете на "Български пощи", но само в населените места, в които няма банкови клонове. Максималната сума там ще е 10 000 лева, като за суми от 1000 до 10 000 лв. на ден ще е необходима предварителна заявка, а до 1000 лева обмяната ще е без предварителна заявка, обясни Кръстев.

Ако граждани установят нарушения, могат да сигнализират на КЗП чрез сайта на Комисията, по телефона и в офисите на институцията, които се намират в областните градове. На сайта на Комисията има мобилно приложение, което може да послужи за удобство за изчисляване на цените в евро, каза той.

Според представителя на Националната агенция за приходите (НАП) със сигурност ще има неволни грешки при търговците и при потребителите през януари, така че най-добре е да се плаща с карта през този период. Тя увери, че системите на приходните агенции вече са готови за еврото.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN