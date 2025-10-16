В каква валута ще се подават годишните данъчни декларации през 2025 г.?

Какво ще стане по време на прехода?

Националната агенция за приходите (НАП) вече е готова със ситемите си, така че бизнесът и гражзаните да могат да подават спокойно своите декларации за доходи и осигурителни вности.

През 2025 година годишните данъчни декларации ще се подават в лева, а не в евро, съобщава БНТ.

Какво ще се промени след въвеждането на еврото?

Според чл. 50 от Закона за въвеждане на еврото, валутата, в която се подават данъчните и осигурителните декларации, зависи от това за кой период се отнасят.

Ако декларацията е за изтекъл период, стойностите се посочват в официалната валута на страната в края на този период, разясняват от БНБ.

Това означава, че декларациите за 2025 г., чийто данъчен период приключва на 31 декември 2025 г., ще се подават в лева.

Снимка: iStock

В периода на двойно обращение на лева и евро, от 1 до 31 януари 2026 г., декларациите, които се отнасят до този месец, ще се подават в евро.

За декларации, които се подават за бъдещ период, ще се използва валутата, официална към момента на подаването.

След 1 януари 2026 г.

Снимка: bTV

От началото на 2026 г., когато България вече ще е част от еврозоната, в актовете и документите, издавани по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК): паричните стойности за периоди преди 2026 г. ще се посочват в левове; сумите за внасяне или възстановяване обаче ще се изписват в евро.

При подаване на коригиращи декларации или други документи ще се използва валутата, която е била официална в края на периода, за който се отнася съответният документ.

