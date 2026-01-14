Кои са най-силните паспорти в света за 2026 г.?

В някои страни паспортите на гражданите дават безвизов достъп до 192 от 227 държави и територии

В света има стотици видове паспорти, които гражданите използват за пътуване между различни страни. Някои от тях имат значително по-голямо влияние от други и тяхните притежатели не биха имали почти никакви пречки при посещение на други страни. Според последния доклад на Henley Passport Index, трите най-мощни паспорта в света са от Азия: на първо място е Сингапур, а Япония и Южна Корея делят второто място.

Гражданите на Сингапур се ползват с безвизов достъп до 192 от 227 държави и територии, включени в индекса, който се изготвя от базираната в Лондон консултантска фирма Henley & Partners, използвайки данни от Международната асоциация за въздушен транспорт. Япония и Южна Корея следват непосредствено с достъп до 188 дестинации.

Henley класира страните с равен резултат като заемащи едно и също място. Така пет европейски държави – Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария – делят третото място с безвизов достъп до 186 дестинации. Следващата група от европейски държави включва Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Нидерландия и Норвегия, които имат достъп до 185 дестинации.

Петото място с резултат от 184 се заема от Унгария, Португалия, Словакия, Словения и Обединените арабски емирства (ОАЕ). ОАЕ се откроява като страната с най-голямо изкачване в историята на индекса, добавяйки 149 дестинации без визи от 2006 г. насам благодарение на активната си дипломатическа политика и либерализация на визовите режими.

На шесто място са Хърватия, Чехия, Естония, Малта, Нова Зеландия и Полша, а Австралия запазва седмата позиция заедно с Латвия, Лихтенщайн и Обединеното кралство. Последното е страната с най-големи годишни загуби, като вече има достъп до 182 дестинации – осем по-малко от преди година.

В противоположния край на класацията Афганистан остава на последно място с безвизов достъп само до 24 дестинации, следван от Сирия с 26 и Ирак с 29. Това подчертава огромната разлика в глобалната мобилност, която Henley & Partners описва като все по-концентрирана сред икономически мощните и политически стабилни държави. Глобалният индекс потвърждава, че „силата на паспорта“ отразява политическата стабилност, дипломатическата надеждност и способността на дадена държава да влияе на международните правила.

