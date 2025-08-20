В частните пенсионни фондове са събрани 28,7 млрд. лева

Осигурените в тях са 5 100 000 души

Така наречената втора пенсия, която се получава от частните пенсионни фондове, е със среден размер 233 лева - това сочат данните на Комисията за финансов надзор за първото полугодие на 2025-а година.

Активите на всички фондове нарастват и достигат малко над 28 милиарда и 700 милиона лева - с близо 7 процента в сравнение с края на миналата година. Осигурените в тях са 5 100 000 души, което е ръст с 30 000 души спрямо 31-и декември 2024-а.

Хората, които получават плащания от частните фондове към 30 юни 2025 г., са близо 35 000 души, от които 6 800 са с пожизнени пенсии, а 28 000 души - с разсрочени плащания. Това са всички, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. Дали се изплаща пожизнена пенсия или разсрочено плащане зависи от размера на натрупаните средства в индивидуалните партиди на всеки, отбелязва БНР. Към края на юни разсроченото плащане е средно 511 лева.

Данните на Комисията за финансов надзор за първото полугодие сочат, че с най-голям дял от над 85 процента от всички са активите на най-масовите универсални пенсионни фондове, в които се осигуряват задължително всички родени след 31-и декември 1959-а година.

Средната натрупана сума на човек в тях е 6000 лева. Най-висок е размерът й за възрастовата група от 50 до 54 години – средно 7 900 лева. Най-висок ръст в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове от почти 17%.

