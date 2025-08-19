Всеки шести пенсионер у нас продължава да работи и след пенсия

Страната ни е в „златната среда“ в Европа

Около 17% от всички пенсионери, които получават доход от Националния осигурителен институт, работят, съобщава БНТ. Това поставя България в златната среда в Европа, но какво означава за икономиката на страната?

Работещите пенсионери са значителен дял от трудовата сила в страната - 12% продължават да работят по-различни причини.

Снимка: iStock

Работодателите посочват, че 13% от служителите в сектор "Вътрешна сигурност" са работещи пенсионери, което дестабилизира финансово МВР. Синдикатите са разтревожени, че голяма част от работещите пенсионери остават трудовоактивни, заради ниските доходи и високата инфлация - сумарно над 30% през последните няколко години. На този фон в последните 10 години броя на работещите пенсионери в бюджетния сектор се е удвоил, показват още данните на НОИ.

По последни данни на Националния статистически институт (НОИ) , разходите за пенсии нарастват с 1,5 милиарда лева, пенсионерите са с над 11 000 повече. Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец юли 2025 г. е 6 852,6 млн. лв., съобщава БТА.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN