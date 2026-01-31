Последен ден, в който пазаруваме с лева

Къде ще може да обменяме пари безплатно от 1 февруари?

31 януари 2026 г. е последният ден, в който левът може да се използва за разплащане в България. От 1 февруари 2026 г. еврото става единственото законно платежно средство и всички плащания за стоки, услуги и задължения ще се извършват само в европейската валута.

Въпреки това преходът няма да създаде объркване при цените. По закон те ще продължат да се изписват едновременно в евро и в лева до 8 август 2026 г. Това означава, че дори след въвеждането на еврото хората ще могат да виждат стойностите и в двете валути, за да сравняват и да се ориентират по-лесно.

Левовете, които останат след 1 февруари, няма да загубят стойността си. Те няма да могат да се използват за плащане, но ще могат да бъдат обменени в евро по фиксирания и необратим курс от 1.95583 лева за 1 евро.

Най-сигурното място за обмяна остава Българската народна банка. Там левови банкноти и монети ще се обменят безплатно, без ограничение в сумата и без срок във времето. Това означава, че дори години след въвеждането на еврото левовете ще могат да бъдат превърнати в евро по официалния курс.

През първите шест месеца след въвеждането на еврото – до 30 юни 2026 г. – обмяната ще бъде възможна и в търговските банки в цялата страна. Услугата ще бъде безплатна. При по-големи суми банките могат да изискват предварителна заявка и информация за произхода на средствата.

В същия период левове ще могат да се обменят и в пощенските станции, особено в населените места, където няма банкови клонове. Това е предвидено като улеснение за хората в по-малките населени места и за възрастните граждани.

До края на юни 2026 г. обмяната в БНБ, банките и пощите ще бъде напълно безплатна. След 30 юни 2026 г. банките и пощите ще имат право да въведат такси за обмяната на левове в евро. След изтичането на една година от въвеждането на еврото те могат и да прекратят тази услуга. Безсрочната възможност за безплатна обмяна ще остане единствено в Българската народна банка.

Частните обменни бюра обаче не са обвързани с фиксирания курс и могат да прилагат различни комисиони или курсове, поради което използването на официалните институции остава най-сигурният вариант.

Практическият подход за хората е ясен. Дребните монети могат да бъдат използвани при ежедневни покупки преди края на януари, тъй като обмяната им често отнема повече време. По-големите суми могат да бъдат внесени по банкова сметка, като при депозит левовете автоматично се превалутират в евро по официалния курс, без допълнителни такси.

Важно е да се избягват неофициални предложения за обмяна на пари. Периодите на смяна на валута често се използват за измами, а левове трябва да се обменят само в банки, пощи или в Българската народна банка.

