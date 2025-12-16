По пътя към трилиона: Мъск стана първият човек с богатство от 600 млрд. долара

Никой друг никога не е притежавал повече от 500 милиарда долара

Най-богатият човек в света току-що стана още по-богат. Благодарение на рязкото покачване на оценкана на SpaceX богатството на Илон Мъск достигна 600 млрд. долара, съобщава Forbes.

Една крачка по-близо до трилиона

Снимка: Ройтерс

По-рано този месец SpaceX, отправи търгово предложение, оценявайки фирмата на 800 милиарда долара, в сравнение с 400 милиарда долара през август, съобщават двама от инвеститорите в компанията пред Forbes . Това увеличава състоянието на Мъск, който притежава приблизително 42% от SpaceX, със 168 милиарда долара до приблизително 677 милиарда долара. Мъск вече е първият човек, чието състояние някога е било 600 милиарда долара или повече. Никой друг никога не е притежавал 500 милиарда долара.

Пътят на SpaceX към IPO

Тръжното предложение идва в момент, когато SpaceX се стреми към първично публично предлагане (IPO) през 2026 г., което би могло да оцени компанията на около 1,5 трилиона долара, потвърди един от инвеститорите на компанията пред Forbes . Тръжното предложение и плановете на SpaceX за IPO бяха съобщени по-рано от редица издания . Представители на Мъск и SpaceX не отговориха на исканията на Forbes за коментар.

Дори без първично публично предлагане при тази оценка, което вероятно би направило Мъск трилионер, делът на Мъск в SpaceX, оценяван на 336 милиарда долара, сега е най-ценният му актив, според оценките на Forbes . Неговият 12% дял в Tesla, междувременно, струва 197 милиарда долара, без опциите върху акции от наградата му за изпълнителен директор за 2018 г., които бяха анулирани от съдия от Делауеър през януари 2024 г. Forbes намали стойността на тези опции с 50% до 69 милиарда долара, в очакване на резултата от продължаващото обжалване на решението от страна на Мъск пред Върховния съд на Делауеър.

Може ли Tesla да го отведе към трилиона?

Снимка: EPA/Reuters

Tesla все още може да му осигури алтернативен път към превръщането му в трилионер. Това е така, защото през ноември акционерите на Tesla одобриха рекорден пакет за заплащане, който би могъл да даде на Мъск до 1 трилион долара допълнителни акции (преди данъци и разходите за отключване на ограничените акции), ако Tesla постигне ключови показатели за „изстрел на Марс“, като например увеличаване на пазарната си капитализация повече от осем пъти през следващите десет години.

А да не забравяме и xAI Holdings на Мъск, за която се съобщава, че води преговори за набиране на ново финансиране на стойност 230 милиарда долара. Това би било повече от два пъти повече от оценката от 113 милиарда долара, която Мъск заяви, когато основа компанията през март, като сля своя стартъп за изкуствен интелект xAI със своята компания за социални медии X (бивша Twitter). Forbes изчислява, че Мъск притежава 53% дял в xAI Holdings на стойност 60 милиарда долара.

Сега Мъск е по-близо до това да стане трилионер, отколкото да загуби титлата си на най-богатия човек в света, като се има предвид преднината му от 425 милиарда долара пред настоящия номер 2, съоснователя на Google Лари Пейдж, чието състояние се оценява на 252 милиарда долара. И тъй като Мъск е само на 23 милиарда долара от достигане на границата от 700 милиарда долара, може да не се наложи да чака дълго за следващия си важен етап.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN