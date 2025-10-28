Затишие преди буря: Акциите спират ралито преди ключова седмица за Фед и “Великолепната седморка”

Основните индекси затвориха на рекордни нива

Фючърсите на американските акции останаха почти без промяна във вторник сутринта, след като пазарите отчетоха значително поскъпване в началото на седмицата.

Инвеститорите очакват ключови събития, които могат да определят посоката на пазарите през следващите дни — включително отчетите на големите технологични компании, решението на Федералния резерв относно лихвените проценти и потенциална търговска сделка между САЩ и Китай.

Движения на пазарите

Фючърсите на Dow Jones бяха леко понижени. Фючърсите на S&P 500 останаха почти без промяна. Фючърсите на Nasdaq 100 се търгуваха малко над нивото на затваряне от понеделник.

Позитивно начало на седмицата

В понеделник инвеститорите реагираха положително на признаците за охлаждане на напрежението между Вашингтон и Пекин преди предстоящата среща между президента Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин в четвъртък.

Двете страни постигнаха рамково споразумение за потенциална търговска сделка, включваща теми като ограниченията за редкоземни метали, покупките на соя и приложението TikTok.

Основните индекси затвориха на рекордни нива:

S&P 500 завърши за първи път над 6 800 пункта

Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average също отчетоха исторически върхове

Russell 2000 (индексът на малките компании) достигна нов максимум

Очаквания към Федералния резерв

Снимка: EPA

Във вторник започва двудневното заседание на Федералния резерв. Пазарите очакват второ за годината понижение на основния лихвен процент. Инвеститорите ще следят внимателно изявлението на председателя Джером Пауъл в сряда за евентуален нов спад на лихвите през декември, на фона на признаци за отслабване на пазара на труда.

Междувременно Фед работи при ограничени данни, поради продължаващото частично спиране на дейността на правителството на САЩ.

Сезон на корпоративните отчети

Пазарът също очаква резултатите за третото тримесечие от големите компании от т.нар. „Великолепна седморка“ - Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms и Microsoft, които заедно формират около една четвърт от стойността на индекса S&P 500.

Досега отчетният сезон започва силно.

Снимка: iStock

„Още една поредица от стабилни резултати, отслабващ инфлационен натиск, очаквания за по-ниски лихви и потвърждение на срещата между Тръмп и Си стимулираха покупките,“ коментира Адам Търнквист, главен технически стратег в LPL Financial.

„Фундаменталните фактори ще бъдат във фокуса тази седмица, тъй като 30 компании от индекса NDX представят своите отчети.“

Движения след затварянето на пазарите

Акциите на Nucor и Cadence Design Systems поскъпнаха в извънборсовата търговия след публикуването на добри финансови резултати.

В същото време Amazon обяви, че във вторник ще започне най-голямото съкращение на работна сила в историята си, съобщи CNBC. Компанията се присъединява към поредица от технологични гиганти, които намаляват персонала си през тази година.

