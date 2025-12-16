Какви ще са цените на колите след влизането на България в еврозоната?

България е силно зависима от пазара на употребявани автомобили

Предстоящото присъединяване на България към еврозоната поставя множество въпроси относно икономическите ефекти върху различни сектори, включително автомобилния пазар. Промените във валутата ще доведат до корекции в ценообразуването, поведението на търговците и потребителските нагласи. Очаква се, че с въвеждането на еврото цените на автомобилите ще станат по-прозрачни и по-лесни за сравнение с тези в другите страни от еврозоната. Това би улеснило вноса на нови коли и би свело до минимум ценовите различия между държавите, макар да не са изключени временни повишения на цените при закръгляне и адаптация към новата валута, предава БНТ.

Снимка: istockphoto.com

България е силно зависима от пазара на употребявани автомобили, а присъединяването към еврозоната може да повлияе и на този сегмент. Намаляването на разходите за внос, по-лесното сравнение на цените и увеличената конкурентност между търговците могат да подобрят достъпа до употребявани автомобили. В същото време доходите и покупателната способност на населението остават решаващи за търсенето на коли.

През октомври 2025 г. страната отчете рекорден ръст на продажбите на нови автомобили. Регистрираните нови коли значително надхвърлиха резултатите от същия период на предходната година, което показва възстановяване на интереса сред потребителите и положителен тренд, въпреки спадовете на пазара в някои други европейски държави. Особено забележителен е ръстът на електрическите и хибридните автомобили. Продажбите на изцяло електрически коли се увеличиха с около 84%, а на хибридните – с над 200%, което поставя България сред лидерите в ЕС по растеж на този сегмент.

При автомобилите с традиционни двигатели се наблюдават различни тенденции. Бензиновите автомобили регистрират умерен ръст, докато търсенето на дизелови превозни средства леко намалява спрямо предходната година, отразявайки общоевропейските тенденции към по-чисти технологии.

Гледайки натрупаните регистрации за първите десет месеца на 2025 г., се отчита над 13% ръст на новите автомобили. Силен е и свръхрастежът на електрическите и хибридните модели, което може да доведе до по-голямо предлагане на пазара и потенциално по-ниски цени за този сегмент в бъдеще. Общият тренд показва възстановяване и ускоряване на търсенето на нови автомобили в България.

