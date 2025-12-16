Дума на деня: Вирусен маркетинг

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
САЩ отхвърли офертата на Xtellus за активите на „Лукойл“
Активите на „Лукойл“ са оценявани на около 22 млрд. долара
Какво означава понятието "вирусен маркетинг"?
Вирусният маркетинг е стратегия в рекламата и промоцията, при която съдържанието се създава така, че потребителите сами да го споделят с приятели, познати или в социалните мрежи. Основната цел е посланието да се разпространява бързо и широко, подобно на вирус, като се използва силата на социалните контакти и дигиталните платформи. Това позволява достигането на голяма аудитория с относително ниски разходи за маркетинг.
Ключовите елементи на вирусния маркетинг включват креативно и запомнящо се съдържание, емоционално въздействие и мотивиране на потребителите да взаимодействат и споделят. Често се използват видеа, мемета, предизвикателства, интерактивни кампании или други формати, които стимулират участието на аудиторията. Колкото повече хора споделят съдържанието, толкова по-голямо е неговото влияние и обхват.
Вирусният маркетинг не е просто популяризиране на продукт или услуга, а създаване на послание, което се възприема като интересно, забавно или полезно, за да се разпространява органично. Успешните кампании могат значително да повишат разпознаваемостта на марката, да генерират продажби и да изградят лоялност сред потребителите, като се използва естественият интерес и взаимодействие на аудиторията.
Данните от индекса на мениджърите по покупките (PMI) на S&P Global за декември показват по-дълбоко от очакваното свиване в германското производство
Авиокомпанията вече предлага полети по 32 маршрута до 15 държави от България