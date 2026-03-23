Популярен търговец на спортни стоки отвори физически магазин у нас

Ето къде

Един от големите търговци на спортни стоки – британската верига Sports Direct – официално започна своята физическа експанзия на българския пазар. Първият магазин на бранда вече посреща клиенти в София, като обектът е разположен в търговския парк XOPark.

Навлизането на марката е стратегически ход, който се подготвя от месеци. Ексклузивен консултант по сделката е компанията за недвижими имоти CBRE, която е посредничила при избора на локация и договарянето на условията.

Макар брандът да е изключително популярен сред българските потребители от над десетилетие, до този момент Sports Direct никога не е имал физически обект или официално оперативно присъствие в България.

Новият магазин е с площ от 1 700 кв. м и е част от новият модерен ритейл комплекс XOPark Sofia - търговска дестинация с висока разпознаваемост, която отговаря на регионалните планове на Sports Direct за разширяване.

Sports Direct е най-голямата и най-често предпочитана верига магазини за спортна екипировка и облекло във Великобритания, благодарение на качеството на продуктовия асортимент и атрактивните цени. Към момента марката разполага с над 700 магазина във Великобритания и Европа. Веригата предлага на клиентите богат избор от обувки и спортно облекло за цялото семейство от над 50 марки, сред които: Nike, Adidas, Under Armor, Asics, Puma, Karrimor, Lonsdale, Everlast, Slazenger и много други.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN