Очаква се драстично поскъпване на самолетните билети

Почти двойното покачване на керосина удари превозвачите,

От 15 до 20 на сто по-скъпи билети за самолет скоро ще купуват пътниците, а при част от авиокомпаниите увеличението е вече факт. Прогнозите на експерти са, че при някои превозвачи цените могат да скочат и с 40%. "Поради това съветът им е, ако планирате почивка със самолет през лятото, да купите билетите сега. По-късно цената им ще се вдигне - първо, защото тарифите се повишават с наближаване на времето на полета, второ - заради скъпо гориво. Двойното поскъпване на керосина в европейските държави заради войната в Иран удари авиобизнеса Това се съчетава с ниския сезон в момента. За седмица цената на керосина на софийското летище “Васил Левски” се е увеличила от 900 на 1570 долара", казва изпълнителният директор на “България еър” Бистра Маринкова.

Компанията за момента не е увеличила цените и изчаква дали ситуацията в Близкия изток ще се нормализира, пише "24 часа". Маринкова посочва, че натискът върху цените може да се намали, ако ЕК се съгласи да премахне купуването на въглеродни квоти от авиацията. Според нея на всеки тон гориво се плащат 3,5 броя емисии при цена от 70 евро. Проверка при агенции за продажба на билети в четвъртък показва, че при полети от София няма увеличение. Примерно билет до Париж може да се намери с цена от 81 евро, а до Мадрид за пътуване през май е 139 евро, колкото е била цената и на 25 февруари. Пътуване със самолет с една от нискотарифните компании до Бирмингам е 31 паунда.

Туристически агенти коментират, че в момента не забелязват сериозно поскъпване на летенето, но го очакват. Йовко Йоцев - председател на Асоциацията на българските авиокомпании, казва, че керосинът има 30% дял в общите разходи. При двойно повишение на цената му това дава отражение от 15 на сто нагоре за пътуването по въздух. Не се знае обаче докъде ще се стигне с този натиск върху цените на горивата, ако кризата в Близкия изток продължи. Колкото и да са плахи засега авиопревозвачите в промените на тарифите, някои вече увеличиха цената на полетите. Преди десет дни Air France и KLM съобщиха, че са вдигнали тарифите за полетите на дълги разстояния заради сътресенията на петролния пазар, причинени от войната в Иран. Цените в икономична класа се увеличават с 50 евро за двупосочно пътуване.

Поскъпване обявиха по същото време и SAS (Скандинавските авиолинии), Cathay Pacific, AirAsia и Thai Airways също обявиха промяна в тарифите нагоре. Роналд Лам - главен изпълнителен директор на Cathay Pacific, заяви, че цената на горивото този месец е двойно по-висока от средната за предходните два. Превозвачът е актуализирал таксите за гориво, които засягат всички негови маршрути от 18 март. AirAsia обяви, че ще повиши временно цените на билетите и таксите за гориво, обещавайки да преразгледа тарифите, когато пазарните условия се променя.

