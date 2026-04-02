Попитахме ChatGPT кой е най-евтиният квартал за живеене в София, вижте какво избра той

Ето какви са отговорите на изикуствения интелект

София е град на контрастите – от лъскавите витрини на „Витошка“ до панелния романтизъм на крайните квартали. Но в началото на 2026 г. имотният пазар в столицата прилича повече на планина, която не спира да расте. С цени, прехвърлящи психологическата граница от 2700 евро за квадратен метър, покупката на жилище вече не е просто инвестиция, а истинско финансово приключение.

Докато средностатистическият купувач пресмята кредитите си и се чуди дали „гарсониера в центъра“ не е станала синоним на „остров в Карибите“, ние решихме попитаме ChatGPT: Къде в София се живее най-евтино?

С наемите и цените на имотите, които продължават да растат, този въпрос вълнува хиляди хора от студенти и млади семейства до хора, които се местят в столицата за работа. Ето какво каза той:

Кой е най-евтиният квартал в София според ChatGPT?

ChatGPT посочи „Люлин“ като квартала, който най-често съчетава най-ниски цени на имоти и наеми в рамките на София.

„Едни от най-достъпните жилищни квартали, особено в по-вътрешните микрозони (например Люлин 1–8)“, пише изкуственият интелект.

Според него причините се крият в огромния жилищен фонд (много панелни блокове), голямото предлагане на апартаменти под наем, сравнително добра транспортна свързаност (метро и булеварди) и наличието на всички необходими магазини, училища и услуги на пешеходно разстояние.

Според модела, именно мащабът на квартала държи цените по-ниски от тези в южните и централните райони.

На второ място чатботът поставя квартал „Обеля“. Веднага след „Люлин“, ChatGPT поставя Обеля сред най-евтините места за живеене. Кварталът е по-спокоен, с метро връзка и много панелни жилища, което поддържа ниски цени както за покупка, така и за наем.

На трето място е „Надежда“. Този квартал попада в списъка заради старо, но масово строителство, добър градски транспорт, по-ниски наеми в сравнение с южните квартали. Това го прави привлекателен за хора с ограничен бюджет.

Четвъртото място е за квартал „Дружба. ChatGPT отбелязва, че в части от Дружба цените също са ниски, но кварталът има сериозно предимство метро, езеро и повече зеленина в сравнение с други евтини райони.

Ако приоритетът е ниска цена на наем или покупка, а не престиж, гледка към Витоша или луксозно ново строителство, изборът на ChatGPT е ясен: Люлин, Обеля, Надежда и части от Дружба са кварталите, в които може да се живее най-евтино в София.