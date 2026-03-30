БГ Бизнес Водещ производител на топлоизолации в Европа разширява завода си край София с нова база за 1,5 млн. евро

bTV Бизнес екип

Компанията е част от австрийската Schmid Industrie Holding

Austrotherm България представи новото разширение на производствената си база в столичния квартал Казичене. Компанията, която е сред лидерите в производството на шумо- и топлоизолационни продукти у нас, инвестира над 1,5 млн. евро в модерна складова база за суровини и готова продукция.

Новото съоръжение ще позволи разширяване на продуктовото портфолио и въвеждане на иновативни за българския пазар изолационни решения, включително за различни видове покривни конструкции и геоблокове. Инвестицията е част от последователната стратегия на компанията за растеж и модернизация и се очаква да оптимизира процесите по складиране и експедиция.

„Разширението на складовата база в Казичене ще ни помогне да отговорим още по-добре на очакванията на клиентите за ефективна логистика и бързи, точни доставки. Същевременно ни дава възможност да предлагаме нови продукти, съобразени с нарастващите изисквания за енергийна ефективност в строителството. Тази инвестиция затвърждава позициите ни като устойчив производител на топлоизолация на българския пазар. Вече 22 години заедно изграждаме по-устойчиво бъдеще“, коментира Диана Чобанова, управител на Austrotherm България.

Как да проверим дали имаме наследствен имот?

Изпълнителният директор на Austrotherm Group Хаймо Паша също подчерта значението на инвестицията. По думите му енергийната ефективност вече е стратегически приоритет както за бизнеса, така и за обществото в контекста на климатичните цели и динамичния енергиен пазар в Европа. Той отбеляза, че голяма част от сградния фонд в България все още е с ниска енергийна ефективност, което открива сериозен потенциал за подобрения и икономии чрез модерни изолационни решения.

Austrotherm е утвърден европейски производител на EPS и XPS топлоизолационни плочи. В България компанията оперира повече от две десетилетия и разполага с производствени бази в София и Айтос. Продуктовото й портфолио включва широка гама от шумо- и топлоизолационни материали, архитектурни елементи, решения за подово отопление и специализирани системи за покриви.

Фармацевтичен гигант купува биотехнологична компания за 6,7 млрд. долара

През последните години Austrotherm България отчита устойчив ръст на производството, оборота и печалбата, подкрепен от организационни подобрения, технологични инвестиции и внедряване на иновации.

Austrotherm Group е част от австрийската Schmid Industrie Holding и разполага с десетки производствени бази по света. Компанията е сред водещите производители на топлоизолационни материали в Европа и развива дейност в редица държави, включително Германия, Италия, Полша, Румъния, Гърция и Турция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Скрит рай в Гърция, за който мнозина не знаят: Термален спа център, водопади и плуване срещу 3 евро
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Първият в света диагностичен тампон е български: Запознайте се с жената зад тази компания
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Кои професии са най-застрашени от изкуствения интелект?
Стефани Боова

Стефани Боова

Цената на лятното часово време: Как влияе смяната на часовника на бизнеса?

Вижте още автори
