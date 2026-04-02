Една шопска салата струва колкото килограм месо

Има огромна ножица между вносните и крайните цени

Въпреки че официалната потребителска кошница „замръзна“ на 58 евро за трета поредна седмица, пазарът на пресни плодове и зеленчуци изпраща тревожни сигнали. Месец преди светлите празници, потребителите са изправени пред парадокс: купа салата вече се конкурира по цена с килограм месо. Спекула или пазарна логика? Според Марк Цеков, главен секретар на камарата „Плодове и зеленчуци“, цените на дребно в големите вериги в момента са „крайно спекулативни“, казва той пред БНР.

Албански краставици влизат в страната на цени между 0,60 и 0,70 евро (с включено ДДС). На щанда същите краставици се продават по 3,99 евро или близо 2,70 евро за бройка.

„Една шопска салата в момента излиза колкото килограм месо“, алармира Цеков пред БНТ, подчертавайки драстичните надценки по веригата. Сивата икономика и „недъзите на прехода“.

"Вчера си позволих да влезна в няколко големи търговски обекта и вериги. И излиза, че една шопска салата, например, може би ще ми струва в момента колкото едно кило месо. Истината е, че в момента цените са крайно спекулативни. Мога да ви дам конкретни данни. Например, цени, на които се обмитява. Краставици - около 1000 тона, мисля, че са влезнали от Албания, на цени между 60 евроцента и 70 евроцента. В момента наблюдавам явления от 3,99 евро или 2,70 евро, но на брой. Значи, пак казвам, цени, обмитени с ДДС, влезнали по-миналата седмица.", казва той.

Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ), вижда проблема не само в търговския глад за печалба, но и в системни измами при вноса. Според него фактурирането на занижени стойности при обмитяване (например зелен пипер на „екзотичните“ 20-75 цента) е чисто укриване на данъци.

Реалната пазарна цена на едро за качествен пипер в момента е около 4,50 евро, а основните фактори за скъпотията са липса на родна продукция, енергийни разходи, геополитиката.

По-високи цени за празниците?

Има ли светлина в тунела? Въпреки стряскащите цени в момента, експертите вдъхват доза оптимизъм за великденската трапеза. Към момента общата стойност на потребителската кошница остава стабилна, но динамиката при плодовете и зеленчуците е голяма. Очаква се „ценовият пик“ да се успокои в навечерието на празниците, когато родното производство ще изтласка скъпия и спекулативен внос от щандовете