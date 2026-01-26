Тази страна е на път да постави нов световен рекорд с най-бързия влак в света

Той значително ще надмине китайския Shanghai Maglev, който достига скорост от около 460 км/ч

Япония е на път да постави нов световен рекорд в железопътния транспорт с разработването на влака L0 Series, който може да развива скорост до 603,5 км/ч, съобщава Euronews. Ако проектът бъде реализиран по план, това ще бъде най-бързият влак в света.

L0 Series е маглев влак с магнитна левитация, разработван и тестван от японската компания Central Japan Railway Company (JR Central). Очаква се той значително да надмине настоящия рекордьор сред търговските маглев влакове – китайския Shanghai Maglev, който достига максимална скорост от около 460 км/ч. За сравнение, най-бързите влакове в Европа – френският TGV и италианският AGV Italo – се движат със скорост между 300 и 350 км/ч.

Новият влак ще се движи по линията Chuo Shinkansen, която в момента се изгражда. Тя ще съкрати времето за пътуване между Токио и Нагоя до едва 40 минути, докато в момента то отнема между час и половина и над два часа в зависимост от услугата. В по-късен етап се планира и разширение до Осака, което ще обедини трите големи японски икономически центъра в един общ транспортен регион. При пълно въвеждане в експлоатация пътуването от Токио до Осака ще отнема около един час, при сегашно време от над два часа.

Изключително високата скорост на L0 Series се дължи на технологията на магнитната левитация, при която влакът се издига над релсите и се задвижва чрез електромагнитни сили. Това премахва триенето и позволява движение със скорости, недостижими за конвенционалните железопътни системи.

Проектът обаче изисква огромни инвестиции. Разходите до момента възлизат на около 52 милиарда британски лири, или близо 60 милиарда евро. Първоначално пускането в експлоатация беше планирано за 2027 г., но вече е отложено с осем години, като по-реалистичният срок е между 2034 и 2035 г.

Според Euronews остава открит въпросът дали подобна технология би могла да бъде приложена извън Япония, например в Европа. Причините са високата цена, необходимостта от изцяло нова инфраструктура и различните пазарни предпочитания, при които комфортът, достъпността и цялостното пътническо преживяване често са по-важни от максималната скорост.

