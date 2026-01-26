BGN → EUR
Последвайте ни
Свят Тази страна е на път да постави нов световен рекорд с най-бързия влак в света

Тази страна е на път да постави нов световен рекорд с най-бързия влак в света

Свят

bTV Бизнес екип

Той значително ще надмине китайския Shanghai Maglev, който достига скорост от около 460 км/ч

Япония е на път да постави нов световен рекорд в железопътния транспорт с разработването на влака L0 Series, който може да развива скорост до 603,5 км/ч, съобщава Euronews. Ако проектът бъде реализиран по план, това ще бъде най-бързият влак в света.

L0 Series е маглев влак с магнитна левитация, разработван и тестван от японската компания Central Japan Railway Company (JR Central). Очаква се той значително да надмине настоящия рекордьор сред търговските маглев влакове – китайския Shanghai Maglev, който достига максимална скорост от около 460 км/ч. За сравнение, най-бързите влакове в Европа – френският TGV и италианският AGV Italo – се движат със скорост между 300 и 350 км/ч.

Новият влак ще се движи по линията Chuo Shinkansen, която в момента се изгражда. Тя ще съкрати времето за пътуване между Токио и Нагоя до едва 40 минути, докато в момента то отнема между час и половина и над два часа в зависимост от услугата. В по-късен етап се планира и разширение до Осака, което ще обедини трите големи японски икономически центъра в един общ транспортен регион. При пълно въвеждане в експлоатация пътуването от Токио до Осака ще отнема около един час, при сегашно време от над два часа.

В тези 6 области у нас средната пенсия е над 1000 лв.

Изключително високата скорост на L0 Series се дължи на технологията на магнитната левитация, при която влакът се издига над релсите и се задвижва чрез електромагнитни сили. Това премахва триенето и позволява движение със скорости, недостижими за конвенционалните железопътни системи.

Кой е най-добрият Google Pixel телефон за покупка?

Проектът обаче изисква огромни инвестиции. Разходите до момента възлизат на около 52 милиарда британски лири, или близо 60 милиарда евро. Първоначално пускането в експлоатация беше планирано за 2027 г., но вече е отложено с осем години, като по-реалистичният срок е между 2034 и 2035 г.

Според Euronews остава открит въпросът дали подобна технология би могла да бъде приложена извън Япония, например в Европа. Причините са високата цена, необходимостта от изцяло нова инфраструктура и различните пазарни предпочитания, при които комфортът, достъпността и цялостното пътническо преживяване често са по-важни от максималната скорост.

