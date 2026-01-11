Колко струва да се качите на най-луксозните ретро влакове през 2026 г.?

На борда се предлага 24-часово обслужване по стаите, четири салона в стил 20-те години

През 2026 г. пътешествениците ще могат да изживеят Европа по уникален начин чрез луксозни ретро влакове. Пътуването с влак позволява бавно и пълно потапяне в атмосферата на дестинацията, преминавайки през хълмове, планини, очарователни градове и крайбрежни райони за няколко дни, пише Еuronews.

Испанският влак Al Andalus ще тръгне между Севиля и Мадрид през пролетта на 2026 г. Седемдневният маршрут включва спирки в Алкасар де Сан Хуан, Кадис, Кордоба, Херес, Аранхуес и Мерида, където пътниците могат да разгледат римски руини, кралски дворци, да се насладят на плажни дни и тапас, както и да гледат конни и фламенко шоута. Влакът разполага с реставрирани вагони от 1929 г., използвани от английската монархия, включително ресторанти, барове, кухня, легла и вагони за развлечения.

На борда се предлага 24-часово обслужване по стаите, четири салона в стил 20-те години, традиционни андалуски ястия и напитки, а закуската, обядът и вечерята включват меню а ла карт и шведска маса. Настаняването е в стаи Grand Class или Deluxe Suite, като първите предлагат две единични легла, самостоятелна баня, минибар и панорамна гледка, а вторите включват и хидромасажен душ, голямо двойно легло и повече пространство. Цените започват от 11 200 евро за един пътник в Grand Class и достигат до 15 800 евро за Deluxe Suite за двама.

Друг луксозен маршрут е Venice Simplon-Orient-Express от Париж до Амалфийското крайбрежие, който ще стартира през май 2026 г. Пътуването предлага гледки към Френската и Италианската Ривиера, разходки с лодка, уроци по готварство и рисуване, екскурзии до Помпей и престой в хотел Caruso. Пътниците могат да избират между историческа кабина, апартамент и гранд апартамент, като се наслаждават на музика на живо, сомелиерски вина и гала вечери.

През 2026 или 2027 г. се планира и възраждането на историческия L’Orient Express, пътувал между Будапеща, Виена, Страсбург, Букурещ и Мюнхен от 1883 до 1977 г. Новият влак ще разполага с реставрирани арт деко кабини, проектирани от 30 майстори, включително мрамор, палисандрово дърво и плюшени дивани. Президентските апартаменти ще предлагат частен вход, мраморна баня и просторни спални. За първи път пътешествениците могат да разгледат интериора на L’Orient Express на изложбата „1925–2025: Век на арт деко“ в Парижкия музей на декоративните изкуства от 22 октомври 2025 до 26 април 2026 г.

