Вижте как изглежда производството на Volkswagen отвътре (ВИДЕО+СНИМКИ)

Компанията се стреми да увеличи производството на автомобили в Китай

До 2030 г., автомобилната компания Volkswagen, планира да произвежда повече от предлаганите от нея автомобили за китайския пазар върху нова електронна архитектура. Тя е разработена първоначално съвместно с китайския производител на електромобили Xpeng. Това съобщи компанията, като подчерта, че ходът е част от стратегията ѝ да си върне позиции на най-големия автомобилен пазар в света, пише Reuters.

Как изглежда новата платформа?

Снимка: Reuters

Новата платформа, наречена China Electronic Architecture (CEA), позволява разработването на автомобили с до 30% по-бързо и до 40% по-евтино в сравнение с досегашната немска платформа MEB. Според представители на Volkswagen това се дължи на централизирани контролни модули и по-голям дял на вътрешно производство на компоненти.

Целта на компанията е „повечето от автомобилите ѝ“ в Китай да бъдат изграждани на софтуерно ориентираната архитектура CEA до края на десетилетието, заяви Лиу Ран, говорител на Volkswagen Group China Technology. Изказването беше направено по време на обиколка на мащабния производствен комплекс на концерна в Хъфей, в източната част на Китай.

Натискът върху германските автомобили

Снимка: Reuters

Volkswagen изпитва сериозен натиск от местни конкуренти като BYD и Geely, които през последните години пускат нови модели със „смарт“ функции значително по-бързо. През 2024 г. Volkswagen беше изпреварен от BYD, а миналата година падна до трето място на китайския пазар, след като отчете спад от 17,4% в продажбите през четвъртото тримесечие.

Служители в зaвода в Хъфей, където се намира и лабораторията за CEA с около 850 инженери – предимно китайци – споделят, че им е дадена по-голяма автономия при вземането на решения. Това е част от промяна в подхода на компанията, като надеждата е, че утвърдената репутация на Volkswagen за качество и надеждност ще ѝ даде конкурентно предимство.

„Напълно оптимизирахме системата си, за да работим с китайската скорост и според желанията на китайските клиенти“, каза Фин Чемасон, който ръководи екипа, отговарящ за интеграцията на архитектурата с автомобилния хардуер.

Снимка: Reuters

В края на миналата година Volkswagen започна производството на първия си модел, изграден в Китай върху платформата CEA – електрическия SUV ID. UNYX 07. През тази година компанията планира да пусне още четири модела, а през следващата около 10 нови автомобила, включително и такива с двигатели с вътрешно горене.

Сътрудничеството с Xpeng по разработката на архитектурата е приключило миналата година, като по-нататъшната работа вече се извършва изцяло от Volkswagen, уточни Чемасон.

