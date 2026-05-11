Saudi Aramco отчете над 25% ръст на печалбата през първото тримесечие

Саудитският петролен гигант Saudi Aramco съобщи, че нетната му печалба е нараснала с над 25% през първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2025 г., благодарение на по-високите цени на петрола и увеличените продажби на суров петрол.

Компанията, която е мажоритарна държавна собственост, посочи в изявление, публикувано на сайта на саудитската фондова борса, че „общите приходи за първото тримесечие на 2026 г. възлизат на 433,10 милиарда саудитски риала (115,49 милиарда долара) спрямо 405,65 милиарда риала (108,17 милиарда долара) за същия период на 2025 г.“.

„Увеличението на приходите се дължи основно на по-високите цени и по-големите обеми на продажби на рафинирани и химически продукти, както и на по-високите обеми и цени на продадения суров петрол“, се посочва в съобщението, цитирано от БГНЕС.

