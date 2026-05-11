БГ Бизнес България е 4-та по чистота на водата на Балканите

България е на четвърто място в Югоизточна Европа по най-безопасна чешмяна вода. Най-безопасна вода на Балканите пият нашите южни съседи гърците. Словенците и хърватите също се радват на хубава вода.

Останалите балкански държави, които на са и членове на Европейския съюз, на практика пият едно от най-некачествените чешмяни води в Европа.

В световен мащаб България се нарежда на 37 място с 68.40 точки, Хърватия е една позиция пред нас с 70.30 точки. Най-добре класиралите се балканци, гърците, са 12 в света с 98.20 точки.

Най-големият скок в цената на водата ще бъде в този български град

Според Индекса за екологична ефективност 19 от 20-те държави с най-добри показатели за питейна вода и санитарни условия в света са европейски. Единственото изключение е Япония, пише БГНЕС.

Финландия, Исландия, Нидерландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания получават максималните 100 точки за защита на човешкото здраве от рискове, свързани с питейната вода и санитарията.

Най-слаби резултати в Европа отчитат Молдова с 50 точки, Грузия с 51.7 и Албания с 54.1 точки. Сред десетте най-зле представящи се държави на континента попадат и три страни от ЕС – Латвия с 59.1 точки, Литва с 58.4 и Румъния с 56 точки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

