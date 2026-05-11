Запълването на язовирите у нас е най-високо за последните 9 години

Със 100% запълване е язовир „Камчия“

Запълването на язовирите е най-високо за последните 9 години, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Към 11 май сумата от наличните обеми в комплексните и значими язовири е 5168,1 млн. куб. м, което представлява 79,07% от общия им обем.

Със 100% запълване е язовир „Камчия“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Пчелина“, „Кричим“, „Кърджали“ и „Ивайловград“. Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

От МОСВ управляват 52 значими и комплексни язовира, предаде БНТ.

Ведомството отново препоръчва на дружествата, които стопанисват тези обекти, при необходимост да предприемат превантивно изпускане на водни маси, за да осигурят свободен обем и да поддържат нивата в оптимални граници заради пролетното пълноводие.

Министерството информира, че днес следобед и утре на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. За утре Националният институт по метеорология и хидрология е обявило жълт код за 18 области, а в Централна и Източна България, където има условия за гръмотевични бури, ще има интензивни краткотрайни валежи и градушки. Слаби валежи се очакват и в сряда на отделни места главно в източните и планинските райони, а в четвъртък - на повече места, главно Южна България.

В резултат на валежите се очакват повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. През почивните дни се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи.

МОСВ напомня, че местните власти трябва да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

