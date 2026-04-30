1 USD
1.1706 BGN
Почти всеки втори във Варненско не може да покрие извънреден разход

bTV Бизнес екип

Малко над 12% от населението на областта е живяло в условия на тежки материални и социални лишения

Над 45% от жителите на Варненска област изпитват сериозни затруднения, когато се наложи да покрият непредвиден разход като ремонт на автомобил, подмяна на битова техника или внезапно заболяване. Това показват данните от последното изследване на Териториално статистическо бюро „Североизток“ в Варна, базирано на индикаторите за бедност и социално включване, пише БТА. 

Проучването разкрива тревожна картина за финансовата устойчивост на домакинствата в региона. Около 40% от хората признават, че не могат да си позволят дори кратка почивка без да прибягнат до заем. Над 16% срещат трудности при покриването на текущите си разходи, а всеки десети жител не може да си позволи да консумира месо или риба поне три пъти седмично.

През 2025 г. малко над 12% от населението на областта е живяло в условия на тежки материални и социални лишения. Въпреки че спрямо предходната 2024 г. се отчита лек спад на бедността с половин процентен пункт, тенденцията в по-дългосрочен план остава притеснителна.

Според статистиката линията на бедност за областта през изминалата година е била 977 лева средномесечно на човек от домакинство. Под този праг са живели малко над 20% от жителите. За сравнение – през 2021 г. под линията на бедност са били около 17% от хората в региона, което показва нарастване през последните години.

Изследването отчита и друг рисков фактор – домакинствата с нисък интензитет на икономическа активност, тоест такива, в които членовете не работят редовно. През 2025 г. в подобни условия са живели близо 3% от хората в областта, като спрямо 2024 г. делът им се е увеличил с 0,4 процентни пункта.

Общо над 112 000 жители на Варненска област са били в риск от бедност и социално изключване през изминалата година. Въпреки че броят им намалява с три процентни пункта спрямо предходната година, мащабът на проблема остава значителен.

Особено тревожни са данните за децата. Малко над 22% от децата до 15-годишна възраст в региона са живели в условия на материални лишения през 2025 г. – показател, който подчертава дългосрочните социални последици от бедността в областта.

