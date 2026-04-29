Пускат допълнителен нощен влак по направлението София - Варна за летния сезон

Композицията ще включва седящи и спални вагони

Допълнителен нощен влак по направлението София – Карлово – Казанлък – Сливен – Варна и обратно ще бъде пуснат за предстоящия летен сезон, съобщиха от пресцентъра на „Български държавни железници“ (БДЖ).

Така националният железопътен превозвач ще осигури повече възможности за пътуване до и от Черноморието по Подбалканската линия. Композицията ще включва седящи и спални вагони, както и директен спален вагон за Добрич.

От 30 април бързият влак № 3637 от София за Варна ще заминава от Централна гара София в 23:30 ч. и ще пристига в гара Варна в 07:25 ч. Директният спален вагон за Добрич ще пристига в крайната си гара в 08:41 ч., като на гара Повеляново ще бъде включен в състава на бърз влак № 2637 от Варна за Добрич.

В обратна посока бързият влак № 3636 от Варна за София ще направи първия си курс в петък, 1 май, предаде БТА. По разписание влакът ще тръгва от гара Варна в 21:40 ч. Пътниците от гара Добрич ще могат да използват директния спален вагон, който ще заминава в 20:35 ч. в състава на бърз влак № 2636 от Добрич за Варна. Композицията ще пристига на Централна гара София в 06:07 ч.

От БДЖ отбелязват, че при закупуване на билет за отиване и връщане се предоставя намаление от 10 до 20 процента в зависимост от условията на различните търговски оферти, като билети могат да бъдат закупени от касите в гарите, в специализираните железопътни бюра и през системата за онлайн билетоиздаване.

