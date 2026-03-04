За втори път варненско кафене е отличено сред най-добрите в света

Кои са останалите страни в списъка

На 60-то място в класацията на World's 100 Best Coffee Shops застава българския барнд 43.12 Café. Веригата успешно развива три обекта във Варна и един в София. Списъкът отличава 100-те най-добри кафенета в целия свят за настоящата година, пишат TravelNews.

Международния успех

За втора поредна година кафенето попада в елитния списък, което затвърждава позиционирането на международната сцена.

Цифрите 43.12 представляват точните географски координати на първата им локация в град Варна. Екипът споделя огромна страст към концепцията за specialty coffee и ароматния чай. Те предлагат още освежаващи напитки и качествена храна. За да гарантират постоянен вкус, те контролират целия процес. Веригата разполага със собствена пекарна за кафе SNACK в Пловдив за пълен контрол на качеството.

Как се избират кафенетата?

Процесът по подбор на финалистите е изключително прецизен и мащабен. Жури от 800 експерти и публичен вот определят финалистите сред 15 000 номинирани обекта. Окончателната оценка се формира по сложна формула. Тя включва 30% гласове от публиката и 70% професионална оценка от ценители. Експертите анализират широк спектър от критерии при своите посещения.

Журито обръща специално внимание на качеството на самото кафе. Оценяват се техническите умения на баристите и иновациите в приготвянето. Практиките за устойчивост също играят ключова роля за крайното класиране. Организаторите на класацията споделиха детайли за своето глобално проучване.

На първо място в света за 2024 г. е Onyx Coffee LAB в САЩ. Този обект се намира в град Роджърс и разполага с модерно съоръжение за обучение. Клиентите определят мястото като кафене от световна класа. Втората позиция е за Tim Wendelboe в Осло, Норвегия. Третото място заема Alquima Coffee store в Санта Ана, Ел Салвадор.

Великобритания също присъства в класацията, но само с обекти от Шотландия. Ottoman Coffehouse в Глазгоу заема 38-мо място в списъка. То е вдъхновено от традиционните кафенета в Истанбул и носи специфична атмосфера. Мястото е носител и на наградата European Coffee Trip Award за 2024 г. Кафене Birch на остров Скай се класира на 50-о място.

Списъкът включва обекти от всички континенти.

