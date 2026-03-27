Изграждат център за зареждане на електромобили край магистрала Хемус

Изграждат център за зареждане на електромобили край магистрала Хемус

bTV Бизнес екип

Инвестицията е на стойност 461 790,56 евро

Модерен център за зареждане на електромобили ще бъде изграден край магистрала "Хемус" - в местността "Чанлъка" в община Аксаково, съобщават от Областния информационен център-Варна. Проектът, който е на стойност 461 790,56 евро, се финансира от Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г., а бенефициент е фирма "РЕЛЕМЕНТ" ЕООД. Инициативата е част от Трансевропейската транспортна мрежа.

Инвестицията включва изграждането на три зарядни станции - две с мощност 150 kW за бързо зареждане - приблизително 20-25 минути, и една с мощност 50kW, осигуряващи едновременно обслужване на минимум четири електромобила. Всички зарядни станции ще бъдат интегрирани в единна система за управление с дистанционен мониторинг, диагностика и поддръжка.

Инфраструктурата ще включва изграждане на специализирани паркоместа с подходящи маркировки и указателни табели, позволяващи лесен достъп и маневриране на превозните средства, пише БТА. Ще бъде осигурено LED осветление за нощно използване и видеонаблюдение за сигурност.

Предвидено е и интегрирането на фотоволтаична централа с мощност 86,45 kWp, която ще бъде разположена върху 550 кв. м. Произведената от нея зелена енергия ще захранва директно зарядните станции чрез три батерийни системи, гарантиращи непрекъснато и устойчиво функциониране. Изпълнението на проекта ще продължи до началото на ноември следващата година.

Общо шест са проектите за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически превозни средства в страната.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

В този имот Чък Норис прекара последните години от живота си
Първият в света диагностичен тампон е български: Запознайте се с жената зад тази компания
Кои професии са най-застрашени от изкуствения интелект?
Как да проверите дали застраховката ви „Гражданска отговорност" е валидна?
