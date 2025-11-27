„Бурканбанк“: Какво да правим със събраните стотинки преди еврото?

Може ли търговец да откаже плащане само с монети?

Ако в някой ъгъл на дома ви дрънчи буркан с левчета останали от някое ресто, ако по рафтовете се търкалят бездомни стотинки по 5 и 10, а в чекмеджето се крие цял металургичен ресурс – значи имате акаунт в най-популярната народна финансова институция: „Бурканбанк“ АД (Анонимни Дребни).

С наближаващото въвеждане на еврото обаче идва и логичният въпрос: Какво да правим с всичките тези стотинки? Ето какво да правите:

Какво да правим със стотинките?

Това, което трябва да се отбележи към момента е, че до 31 декември може просто да похарчим събраните монети. Може да инвестирате в нещо или просто да ги изхарчите. Съществува варианта, разбира се, търговецът да откаже да приеме сериозно количество дребни стотинки. Къв моента обаче търговците няма как да ви откажат. При отказ като потребители може да сигнализирате КЗП и да подадете жалба срещу съответния търговец.

Касов център на БНБ

Ако не можете да се отървете от монетите, най-изгодно ще ви излезе да замените всички стотинки от касичката в касовия център на БНБ в София. В някои случаи може да платите такса в зависимост от количеството монети, които носите. По данни от БНБ става ясно, че:

Без такса:

приемане на разменни монети от купюри 1 и 2 стотинки

приемане на разделени по купюри разменни монети на стойност до 100 лв., от 5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева

С такса:

сортирани монети на стойност над 100 лв., от 5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева има такса 1.3% върху разликата над 100 лв., но не по-малко от 1 лв.

ако занесете купчина с несортирани монети независимо от сумата има такса, която е 1.4% върху цялата сума, но не по-малко от 2 лв

Дружеството за касови услуги, което е собственост на БНБ и някои търговски банки също предлага замяна на монети за граждани. Ако занесете сортирани монети, без значение от количеството ще ни ги обърнат в банкноти срещу такса от 1.66%, но има и заложен минимум от 3,40 лв.

За несортираните таксата е 1.99% върху сумата и отново има минимално заложена такса от 3,40 лв.

Нови наредби и глоби

След 1 януари, през преходния месец, в който ще се разплащаме едновременно в левове и евро, влиза в сила правило: търговецът има право да откаже плащане, ако клиентът извади повече от 50 монети. Но, ако пазарувате с 49 монети или по-малко, отказ не може да има – законът е категоричен. За нарушителите са предвидени и сериозни санкции – глоби от 400 до 5 000 лв.

