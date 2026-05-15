Кои страни произвеждат най-много кафе в света?

Кафето е един от най-продаваните продукти в световен мащаб. Според най-новите данни на министерството на земеделието на САЩ през селскостопанската 2025/2026 година Бразилия и Виетнам са най-големите производители на кафе в света. През тази година Виетнам запазва второто място по производство и е водещ износител на сорта робуста, съобщава Vietnam News Agency. Прогнозите сочат, че производството на кафе ще се възстанови до 30,8 милиона чувала по 60 килограма благодарение на благоприятните климатични условия и по-големите инвестиции в плантациите, предава БТА.

Очаква се сортът робуста да продължи да формира близо 95% от общото производство на кафе в страната. Това допълнително затвърждава водещата роля на Виетнам на световния пазар на робуста и кафе блендове. Прогнозира се и ръст на износа на кафе на зърна с 2,3 милиона чувала до общо 24,6 милиона чувала, подкрепен от по-голямото предлагане.

Бразилия остава най-големият производител на кафе в света, като за 2025/2026 година се очаква производството там да достигне 63 милиона чувала. В челната петица на световните производители попадат още Колумбия, Индонезия и Етиопия. Кафето продължава да бъде една от най-важните селскостопански експортни стоки на Виетнам. По данни на министерството на земеделието и околната среда приходите от износ на кафе през първите четири месеца на 2026 година са достигнали 3,6 милиарда щатски долара. Така кафето се е превърнало в най-големия селскостопански износ на страната по стойност за този период.

Само през април износът на кафе е възлизал на 198 800 тона на стойност 845,8 милиона долара. Обемът на експорта е нараснал с 15% спрямо същия период на миналата година, но стойността му е намаляла със 7,8% заради понижаващите се световни цени на кафето. Средната експортна цена за първите четири месеца е спаднала с 19,8% на годишна база до 4555 долара на тон.

Анализатори прогнозират, че цените на кафето могат да останат нестабилни в краткосрочен план или да преминат през временна корекция. В същото време опасенията около евентуални смущения в корабоплаването през Ормузкия проток и напрежението в Близкия изток могат да окажат подкрепа на световните цени чрез повишаване на транспортните, застрахователните и логистичните разходи.