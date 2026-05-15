×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1702 BGN
Петрол
106.98 $/барел
Bitcoin
$80,849.3
Последвайте ни
1 USD
1.1702 BGN
Петрол
106.98 $/барел
Bitcoin
$80,849.3
Свят Кои страни произвеждат най-много кафе в света?

Кои страни произвеждат най-много кафе в света?

bTV Бизнес екип

Само през април износът на кафе е възлизал на 198 800 тона на стойност 845,8 милиона долара

Кафето е един от най-продаваните продукти в световен мащаб. Според най-новите данни на министерството на земеделието на САЩ през селскостопанската 2025/2026 година Бразилия и Виетнам са най-големите производители на кафе в света. През тази година Виетнам запазва второто място по производство и е водещ износител на сорта робуста, съобщава Vietnam News Agency. Прогнозите сочат, че производството на кафе ще се възстанови до 30,8 милиона чувала по 60 килограма благодарение на благоприятните климатични условия и по-големите инвестиции в плантациите, предава БТА.

Снимка: Canva

Очаква се сортът робуста да продължи да формира близо 95% от общото производство на кафе в страната. Това допълнително затвърждава водещата роля на Виетнам на световния пазар на робуста и кафе блендове. Прогнозира се и ръст на износа на кафе на зърна с 2,3 милиона чувала до общо 24,6 милиона чувала, подкрепен от по-голямото предлагане.

Бразилия остава най-големият производител на кафе в света, като за 2025/2026 година се очаква производството там да достигне 63 милиона чувала. В челната петица на световните производители попадат още Колумбия, Индонезия и Етиопия. Кафето продължава да бъде една от най-важните селскостопански експортни стоки на Виетнам. По данни на министерството на земеделието и околната среда приходите от износ на кафе през първите четири месеца на 2026 година са достигнали 3,6 милиарда щатски долара. Така кафето се е превърнало в най-големия селскостопански износ на страната по стойност за този период.

Най-популярният производител на кафе търси купувач и очаква оферта за около 1 млрд. евро

Само през април износът на кафе е възлизал на 198 800 тона на стойност 845,8 милиона долара. Обемът на експорта е нараснал с 15% спрямо същия период на миналата година, но стойността му е намаляла със 7,8% заради понижаващите се световни цени на кафето. Средната експортна цена за първите четири месеца е спаднала с 19,8% на годишна база до 4555 долара на тон.

Анализатори прогнозират, че цените на кафето могат да останат нестабилни в краткосрочен план или да преминат през временна корекция. В същото време опасенията около евентуални смущения в корабоплаването през Ормузкия проток и напрежението в Близкия изток могат да окажат подкрепа на световните цени чрез повишаване на транспортните, застрахователните и логистичните разходи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Дуа Липа съди Samsung за 15 милиона долара

Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Фишингът вече звучи като ваш колега: ТОП 5 тенденции в киберсигурността, според Google

Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Български стартъп променя онлайн пазаруването
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата