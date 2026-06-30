Йордан Дъбов и мисията зад Dabov Specialty Coffee: Какъв е пътят от фермата до перфектната чаша?

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„Винаги препоръчвам хората да намерят своята чаша кафе – онази, която им носи удоволствие, комфорт и прави общуването по-приятно.“, казва Дъбов
Какво стои зад добрата чаша кафе? Според Йордан Дъбов отговорът започва много преди напитката да достигне до потребителя – още във фермите, където всяко кафе преминава през дълъг процес на отглеждане, селекция и обработка. Създателят на Dabov Specialty Coffee и международен съдия в Cup of Excellence, започва мисията да развива културата на Specialty кафето у нас. За втора поредна година той организира Dabov Family Fest 2026 – събитие, което ще събере в България едни от най-уважаваните кафе производители в света.
Според него фестивалът ще даде на потребителите уникален шанс да проследят „пътя на кафето от фермата до чашата“ и да се срещнат лично с хората, които стоят зад някои от най-добрите кафета на планетата. Повече за своя път и предизвикателствата пред specialty културата у нас пред bTV „Бизнес новините“ говори Йордан Дъбов.
По думите му тази година организаторите са взели решение да доведат в България представители на „някои от най-влиятелните кафейни семейства на нашата планета“. Те ще прекарат няколко дни в страната, ще посетят различни градове, а кулминацията ще бъде на 5 юли в парк „Зимов“. „Това е нещо, което технически не се е случвало никъде в Европа“, подчертава Дъбов, визирайки възможността толкова много водещи кафе производители да бъдат събрани на едно място и да разговарят директно с любителите на кафето.
За него е важно събитието да се случва именно в България. „Ние сме българска компания, позиционирана в България“, казва той и допълва, че тук се намират производствената база и фабриката на компанията. Кафето пристига у нас, тук се изпича и пакетира, преди да поеме към различни пазари в Европа и света. Именно затова според него страната е естественото място, от което трябва да започне подобна инициатива.
Говорейки за развитието на бизнеса, Дъбов отбелязва, че успехът на компанията е пряко свързан с отношението към продукта. „Ние растем заради личното отношение към кафето“, посочва той. Dabov Specialty Coffee отчита ръст от около 30% на годишна база, като според него устойчивото развитие е възможно благодарение на внимателния контрол върху процесите и на партньорите, които споделят философията на компанията.
„Ние растем в Европа, защото имаме много стабилни партньори, които проповядват това, което Dabov Specialty Coffee има заложено в своето ДНК.“
Според Дъбов българският пазар не се различава съществено от останалите – потребителите често са предпазливи към новото. Въпреки че specialty кафето съществува като категория от около три десетилетия, а компанията работи за популяризирането му в България вече 18 години, той смята, че хората все още имат нужда да научат повече за произхода, обработката и вкусовите характеристики на кафето, което пият. „Мисля, че българския пазар сам по себе си не е кой знае колко по-различно, от който и да било друг пазар. Леко консервативен и леко подозрителен към всичко ново. Specialty кафето е сравнително нова категория.“, казва той.
Едно от най-големите предизвикателства остава убеждаването на хората да опитат и сравнят Specialty кафе с масовите продукти. Според Дъбов именно личният опит е най-силният аргумент. „Предизвикателството е да ги убедим да направят сравнителен тест“, обяснява той.
„Пречките са наши хоби, респективно всичко, което ние правим последните 18 години, за да доближим Specialty кафето до потребителите, е наше хоби, ние сме се отдали, приели сме му за мисли и за кауза. Ръстът е следствие от това, че наистина се справяме добре и не мамим по пътя.“, добавя още Дъбов.
Той обръща внимание и на разпространеното схващане, че specialty кафето винаги е значително по-скъпо. Според него това невинаги е така, тъй като много премиум масови марки достигат сходни ценови нива. Разликата е, че зад specialty кафето стоят по-строги стандарти за качество, внимателна селекция, обработка и проследяемост на продукта. „Не е необходимо потрбителят да мисли за джоба си, защото няма да му струва повече, отколкото да консумира конвенционално кафе“, смята Дъбов.
Според Дъбов всеки, който веднъж опита specialty кафе, трудно би се върнал към конвенционалното. „Качественото, specialty кафе има специфични вкусове и нюанси, които започват още от аромата на зърната и се разкриват още преди самото приготвяне. От начина, по който кафето ухае в опаковката, до послевкуса, който оставя на небцето – всичко е коренно различно от конвенционалните кафета. Те често са безлични, прекалено изпечени и доминирани от опушени или горчиви нотки. Specialty кафето, от своя страна, предлага съвсем различен вкусов профил. То може да бъде сладко, с приятна киселинност и с изключително богат ароматен заряд. Това, което винаги препоръчвам, е хората да намерят онази чаша кафе, с която се чувстват най-комфортно и която им носи удоволствие. Кафето трябва да бъде инструментът, който ни помага да общуваме и да се наслаждаваме на момента“, казва той.
Особено важно за него е хората да осъзнаят колко труд стои зад всяка чаша кафе. От избора на терен и сортове до отглеждането, селективното бране и обработката – всичко изисква огромни усилия. Именно затова присъствието на фермерите на Dabov Family Fest е толкова ценно. „Голяма част от потребителите нямат ни най-малка представа какво стои зад една чаша кафе, дори и при конвенционалното. Но когато говорим за specialty кафето, усилията са многократно по-големи. Всичко започва от избора на мястото, на което ще бъдат засадени кафените растения, както и от подбора на конкретния сорт. Следва отглеждането им, предпазването от вредители, селективното бране и внимателната обработка, както и отделянето на всичко, което не отговаря на стандартите за specialty кафе като категория. Всичко това изисква значително повече енергия, време и мотивация."
В дългосрочен план визията му остава непроменена. „Искам всяка чаша кафе, която вие консумирате, да бъде с високо качество.“, заявява той. По думите му това е кауза, за която ще продължи да работи с всички налични ресурси, защото вярва, че по-доброто кафе означава по-добро преживяване, повече удоволствие и по-висока култура на потребление.
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