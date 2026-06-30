Йордан Дъбов и мисията зад Dabov Specialty Coffee: Какъв е пътят от фермата до перфектната чаша?

„Винаги препоръчвам хората да намерят своята чаша кафе – онази, която им носи удоволствие, комфорт и прави общуването по-приятно.“, казва Дъбов

Какво стои зад добрата чаша кафе? Според Йордан Дъбов отговорът започва много преди напитката да достигне до потребителя – още във фермите, където всяко кафе преминава през дълъг процес на отглеждане, селекция и обработка. Създателят на Dabov Specialty Coffee и международен съдия в Cup of Excellence, започва мисията да развива културата на Specialty кафето у нас. За втора поредна година той организира Dabov Family Fest 2026 – събитие, което ще събере в България едни от най-уважаваните кафе производители в света.

Според него фестивалът ще даде на потребителите уникален шанс да проследят „пътя на кафето от фермата до чашата“ и да се срещнат лично с хората, които стоят зад някои от най-добрите кафета на планетата. Повече за своя път и предизвикателствата пред specialty културата у нас пред bTV „Бизнес новините“ говори Йордан Дъбов.

Dabov Family Fest 2026

По думите му тази година организаторите са взели решение да доведат в България представители на „някои от най-влиятелните кафейни семейства на нашата планета“. Те ще прекарат няколко дни в страната, ще посетят различни градове, а кулминацията ще бъде на 5 юли в парк „Зимов“. „Това е нещо, което технически не се е случвало никъде в Европа“, подчертава Дъбов, визирайки възможността толкова много водещи кафе производители да бъдат събрани на едно място и да разговарят директно с любителите на кафето.

За него е важно събитието да се случва именно в България. „Ние сме българска компания, позиционирана в България“, казва той и допълва, че тук се намират производствената база и фабриката на компанията. Кафето пристига у нас, тук се изпича и пакетира, преди да поеме към различни пазари в Европа и света. Именно затова според него страната е естественото място, от което трябва да започне подобна инициатива.

Specialty кафето – не просто бизнес, а философия

Говорейки за развитието на бизнеса, Дъбов отбелязва, че успехът на компанията е пряко свързан с отношението към продукта. „Ние растем заради личното отношение към кафето“, посочва той. Dabov Specialty Coffee отчита ръст от около 30% на годишна база, като според него устойчивото развитие е възможно благодарение на внимателния контрол върху процесите и на партньорите, които споделят философията на компанията.

„Ние растем в Европа, защото имаме много стабилни партньори, които проповядват това, което Dabov Specialty Coffee има заложено в своето ДНК.“

Предизвикателството да промениш навиците на потребителите

Според Дъбов българският пазар не се различава съществено от останалите – потребителите често са предпазливи към новото. Въпреки че specialty кафето съществува като категория от около три десетилетия, а компанията работи за популяризирането му в България вече 18 години, той смята, че хората все още имат нужда да научат повече за произхода, обработката и вкусовите характеристики на кафето, което пият. „Мисля, че българския пазар сам по себе си не е кой знае колко по-различно, от който и да било друг пазар. Леко консервативен и леко подозрителен към всичко ново. Specialty кафето е сравнително нова категория.“, казва той.

Едно от най-големите предизвикателства остава убеждаването на хората да опитат и сравнят Specialty кафе с масовите продукти. Според Дъбов именно личният опит е най-силният аргумент. „Предизвикателството е да ги убедим да направят сравнителен тест“, обяснява той.

„Пречките са наши хоби, респективно всичко, което ние правим последните 18 години, за да доближим Specialty кафето до потребителите, е наше хоби, ние сме се отдали, приели сме му за мисли и за кауза. Ръстът е следствие от това, че наистина се справяме добре и не мамим по пътя.“, добавя още Дъбов.

Той обръща внимание и на разпространеното схващане, че specialty кафето винаги е значително по-скъпо. Според него това невинаги е така, тъй като много премиум масови марки достигат сходни ценови нива. Разликата е, че зад specialty кафето стоят по-строги стандарти за качество, внимателна селекция, обработка и проследяемост на продукта. „Не е необходимо потрбителят да мисли за джоба си, защото няма да му струва повече, отколкото да консумира конвенционално кафе“, смята Дъбов.

Снимка: https://dabov.coffee/

Как кафето разказва история чрез вкуса си?

Според Дъбов всеки, който веднъж опита specialty кафе, трудно би се върнал към конвенционалното. „Качественото, specialty кафе има специфични вкусове и нюанси, които започват още от аромата на зърната и се разкриват още преди самото приготвяне. От начина, по който кафето ухае в опаковката, до послевкуса, който оставя на небцето – всичко е коренно различно от конвенционалните кафета. Те често са безлични, прекалено изпечени и доминирани от опушени или горчиви нотки. Specialty кафето, от своя страна, предлага съвсем различен вкусов профил. То може да бъде сладко, с приятна киселинност и с изключително богат ароматен заряд. Това, което винаги препоръчвам, е хората да намерят онази чаша кафе, с която се чувстват най-комфортно и която им носи удоволствие. Кафето трябва да бъде инструментът, който ни помага да общуваме и да се наслаждаваме на момента“, казва той.

Снимка: https://dabov.coffee/

Невидимият път на кафето от фермата до чашата

Особено важно за него е хората да осъзнаят колко труд стои зад всяка чаша кафе. От избора на терен и сортове до отглеждането, селективното бране и обработката – всичко изисква огромни усилия. Именно затова присъствието на фермерите на Dabov Family Fest е толкова ценно. „Голяма част от потребителите нямат ни най-малка представа какво стои зад една чаша кафе, дори и при конвенционалното. Но когато говорим за specialty кафето, усилията са многократно по-големи. Всичко започва от избора на мястото, на което ще бъдат засадени кафените растения, както и от подбора на конкретния сорт. Следва отглеждането им, предпазването от вредители, селективното бране и внимателната обработка, както и отделянето на всичко, което не отговаря на стандартите за specialty кафе като категория. Всичко това изисква значително повече енергия, време и мотивация."

В дългосрочен план визията му остава непроменена. „Искам всяка чаша кафе, която вие консумирате, да бъде с високо качество.“, заявява той. По думите му това е кауза, за която ще продължи да работи с всички налични ресурси, защото вярва, че по-доброто кафе означава по-добро преживяване, повече удоволствие и по-висока култура на потребление.

Цялото интервю гледайте тук: