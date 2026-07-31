Печалбата на банките у нас нараства със 7% до 1,1 млрд. евро към края на първото полугодие

Брутните кредити и аванси на тримесечна база се увеличават с 3,8 млрд. евро

Печалбата на българската банкова система нараства със 7,2 на сто на годишна база до 1,1 млрд. евро за първите шест месеца на 2026 година, сочат данните на Българската народна банка, циирани от БТА. В номинално отношение нетният финансов резултат се увеличава със 73 млн. евро спрямо същия период на миналата 2025 година.

През второто тримесечие на 2026 г. активите на банковата система нарастват с 1,5 млрд. евро (1,3 на сто) и в края на юни възлизат на 121 млрд. евро.

Брутните кредити и аванси на тримесечна база се увеличават с 3,8 млрд. евро (4,8 на сто) и в края на юни достигат 83,1 млрд. евро. Брутният кредитен портфейл се увеличава през второто тримесечие на тази година спрямо първото с 2,7 млрд. евро (4 на сто) до 70,3 млрд. евро към края на юни. Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 684 млн. евро (2,3 на сто), а кредитите за домакинства бележа ръст от 1,7 млрд. евро, или с 5,6 на сто (в това число с 1,2 млрд. евро кредитите, обезпечени с жилищен недвижим имот). Увеличават се и кредитите за сектор държавно управление – с 99 млн. евро (9,5 на сто) и тези за други финансови предприятия - със 194 млн. евро (3,8 на сто).

Депозитите в банковата система през второто тримесечие на 2026 г. нарастват с 1,4 млрд. евро (1,4 на сто) и в края на юни достигат 101,3 млрд. евро. С основен принос е растежът на депозитите на домакинства – увеличение от 780 млн. евро (1,3 на сто) и на други финансови предприятия – ръст от 480 млн. евро (22,5 на сто). Увеличават се също депозитите на кредитни институции (с 232 млн. евро, 2,4 на сто) и на сектор Държавно управление (със 115 млн. евро, 4,9 на сто). Намаление е отчетено при депозитите на нефинансови предприятия – спад от 164 млн. евро (0,6 на сто).

Брутните необслужвани кредити и аванси в края на юни 2026 г. възлизат на 2,2 млрд. евро и спрямо края на март 2026 г. намаляват с 40 млн. евро (1,8 на сто). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси възлиза на 2,65 на сто (2,82 на сто в края на март 2026 г.). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на второто тримесечие на 2026 г. е 1 млрд. евро, което е с 42 млн. евро (3,9 на сто) по-малко спрямо 31 март 2026 г. Делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите в края на периода възлиза на 1,26 на сто (1,37 на сто в края на март).

Начислените за първите шест месеца на 2026 г. разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 229 млн. евро (127 млн. евро за същия период на 2025 г.).

Отношението на ликвидно покритие в края на юни 2026 г. е 261,2 на сто (278,6 на сто) в края на март 2026 година.