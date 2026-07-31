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Свят По-лесен достъп до Европа: Как Гърция привлича турски туристи с нова визова програма?

По-лесен достъп до Европа: Как Гърция привлича турски туристи с нова визова програма?

bTV Бизнес екип

За много турски туристи програмата открива възможност да посетят популярни гръцки острови

Стартиралата през 2024 г. схема за визи при пристигане дава възможност на турски граждани да посещават 12 гръцки острова в Егейско море. Благодарение на нея достъпът до тази част от Европейския съюз е значително улеснен, тъй като преди това пътуването беше възможно основно с труднодостъпна шенгенска виза. През 2025 г. близо 1,5 милиона турци са посетили Гърция, спрямо около 1,2 милиона през предходната година, предава Еuronews. 

Въведена през април 2024 г., схемата, позната в Турция като „виза на врата“ (kapi vizesi), първоначално включваше 10 гръцки острова, а след подновяването ѝ броят им беше увеличен на 12. Сред включените острови в Егейско море, разположени в близост до турския бряг, са Хиос, Калимнос, Кастелоризо, Кос, Лерос, Лесбос, Лимнос, Патмос, Родос, Самос, Самотраки и Сими.

Снимка: iStock

Новата процедура позволява на турските граждани да пребивават на участващите острови до седем дни, без предварително да получават пълна шенгенска виза. Разрешението обаче не може да бъде удължавано и не дава право на пътуване до континентална Гърция или до други държави от Шенгенското пространство. „Получаването на шенгенска виза става все по-трудно за турците, но тази нова система прави посещението на гръцките острови по-лесно и по-бързо“, коментира пред AFP 21-годишният студент Емирхан Гюрсес от Маниса.

По данни на Банката на Гърция броят на турските посетители в страната е нараснал от 1,2 милиона през 2024 г. до близо 1,5 милиона през 2025 г. Туристическите агенции в Турция посочват, че голяма част от тези пътувания са осъществени именно благодарение на ускорената визова процедура. За много турци тя се превръща в по-достъпна възможност за почивка, особено в период, когато инфлацията прави вътрешния туризъм все по-скъп. По време на визита в Анкара през февруари гръцкият премиер Кириакос Мицотакис определи схемата като „особено успешна“ и заяви, че двете страни имат желание да я продължат.

39,1% от българите не са могли да си позволят едноседмична почивка през 2025 г.

За много турски туристи програмата открива възможност да посетят популярни гръцки острови. 21-годишната Икра Алтумшек разказва, че Самос е бил идеалното място за първото ѝ пътуване в чужбина. След слънчевата си ваканция тя и майка ѝ се връщат към Кушадасъ на турското егейско крайбрежие. Самос привлича посетители със своите тюркоазени води, спокойни заливи, традиционни села и крайбрежни ресторанти, както и с богатото си културно наследство, свързано с древни личности като Питагор. Лодки под турски флаг ежедневно пристигат и отпътуват от острова, показвайки постоянния поток от турски туристи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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