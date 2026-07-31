Цената все пак остава с над 30% под нивата на европейските газови борси

Природният газ поскъпва с 4,5% през август. КЕВР утвърди цена от 39,43 евро за мегаватчас без такси и налози.

Причината за увеличението е замяната на част от азерските доставки с количества от Турция, след като "Булгаргаз" реши да запази запасите в газохранилището в Чирен.

От регулатора посочват, че въпреки поскъпването цената остава с над 30% под нивата на европейските газови борси, предаде БНР.

"Независимо от ръста от 4,5%, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители. Тя е с над 30 % по-ниска от котировките на европейските газови борси и няма да се отрази чувствително на потребителите в условията на намалено лятно потребление на топлофикациите", коментира председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

"Когато подадохме заявлението на 13 юли предвидихме част от количеството да бъдат заместено с газ от хранилището в Чирен, но знаете, че лятото е период, в който ние нагнетяваме газ в хранилището и няма да бъде целесъобразно да се добива газ през летните месеци", обясни вчера на заседанието на енергийния регулатор новоизбраният изпълнителен директор на "Булгаргаз" Георги Татарски.

Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски още вчера определи като разумно решението на "Булгаргаз" да се внесат количества, вместо да се използва нагнетения в Чирен газ.