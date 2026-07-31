×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1476 BGN
Петрол
80.76 $/барел
Bitcoin
$64,356.2
Последвайте ни
1 USD
1.1476 BGN
Петрол
80.76 $/барел
Bitcoin
$64,356.2
БГ Бизнес Природният газ поскъпва с 4,5% през август

Природният газ поскъпва с 4,5% през август

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Цената все пак остава с над 30% под нивата на европейските газови борси

Природният газ поскъпва с 4,5% през август. КЕВР утвърди цена от 39,43 евро за мегаватчас без такси и налози.

Причината за увеличението е замяната на част от азерските доставки с количества от Турция, след като "Булгаргаз" реши да запази запасите в газохранилището в Чирен.

От регулатора посочват, че въпреки поскъпването цената остава с над 30% под нивата на европейските газови борси, предаде БНР.

"Независимо от ръста от 4,5%, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители. Тя е с над 30 % по-ниска от котировките на европейските газови борси и няма да се отрази чувствително на потребителите в условията на намалено лятно потребление на топлофикациите", коментира председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Revolut предлага нова безплатна услуга за няколко месеца на милиони свои потребители

"Когато подадохме заявлението на 13 юли предвидихме част от количеството да бъдат заместено с газ от хранилището в Чирен, но знаете, че лятото е период, в който ние нагнетяваме газ в хранилището и няма да бъде целесъобразно да се добива газ през летните месеци", обясни вчера на заседанието на енергийния регулатор новоизбраният изпълнителен директор на "Булгаргаз" Георги Татарски.

Тричленно семейство се нуждае от нетен месечен доход от 1491 евро за издръжка

Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски още вчера определи като разумно решението на "Булгаргаз" да се внесат количества, вместо да се използва нагнетения в Чирен газ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Администрацията на Тръмп забранява новите китайски хуманоидни роботи
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Най-добрите десерти са направените с любов“: Как един французин донесе вкуса на кроасани в сърцето на София?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата