Тричленно семейство се нуждае от нетен месечен доход от 1491 евро за издръжка

Колко са необходими за един човек?

Необходимият нетен месечен доход за издръжката на тричленно семейство вече достига 1491 евро, а за един работещ човек, който живее сам - 828 евро. Това показват данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за второто тримесечие на годината, представени от главния икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов, циира БНР.

На тримесечна база необходимият доход за издръжка е нараснал с 1,3%, което означава увеличение от 18 евро за тричленно семейство и с 10 евро за един работещ. На годишна база ръстът е 6,1%, или с 84 евро повече за тричленно семейство и с 48 евро повече за човек, който живее сам. Според изчисленията на КНСБ необходимата брутна месечна заплата за издръжката на един работещ вече е 1067 евро. Данните показват, че около 1,5 милиона заети получават доход под тази сума, което представлява над 56% от всички осигурени.

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По думите на Любослав Костов основните причини за поскъпването на издръжката на живот през последната година са по-високите цени на природния газ, по-скъпата електроенергия за бизнеса и значително по-бързото поскъпване на храните в България спрямо средното за Европейския съюз. Той отбеляза, че цените на храните у нас вече са над 90% от средноевропейските, докато доходите, измерени чрез БВП на глава от населението, са едва 68%.

Според него именно тази разлика се усеща най-силно от хората при ежедневното пазаруване, тъй като въпреки по-високите номинални доходи, те могат да купят по-малко стоки в сравнение с предходната година. Костов посочи още, че след като цените се доближават до европейските, е нормално и доходите да ги догонват със същото темпо.

От КНСБ напомниха, че по данни на Евростат годишната инфлация в България през юни е 5,2%, а страната продължава да е с най-ниската минимална работна заплата в Европейския съюз. Синдикатът отбелязва, че все още няма преговори с държавата за нов механизъм за определяне на минималната заплата от следващата година, след като действащият беше замразен с бюджета за настоящата година. Според Костов действащата формула би довела до минимална заплата от 700 евро от 1 януари, което по думите му е минимумът, който българските работници заслужават. Той предупреди, че ако бъде въведен нов механизъм, който определя по-ниска сума, това би означавало, че целта му не е справедливо изчисляване, а по-нисък резултат.

От КНСБ настояват и за налагане на вето върху текстове от бюджета, свързани с минималната работна заплата и трудовия стаж. Любослав Костов припомни, че синдикатът вече е изпратил писмо до омбудсмана с искане да сезира Конституционния съд по този въпрос.