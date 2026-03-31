Печалбата на банките е нараснала с 8% до 242 млн. евро в края на февруари

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на февруари е 15,4 млрд. евро

Печалбата на банките у нас е 242 млн. евро към 28 февруари, което е с 18 млн. евро (8 процента) повече от реализираната за първите два месеца на 2025 г., съобщават от БНБ.

За сравнение тя расте с 38,2 на сто до 105 млн. евро през януари 2026 г. - първия месец в който България е пълноправен член на еврозоната спрямо година по-рано.

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на февруари е 15,4 млрд. евро и на месечна база нараства със 127 млн. евро (0,8 процента) с основния принос на текущата печалба, предаде БТА.

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на февруари възлизат на 82 млн. евро, като спрямо отчетените за първите два месеца на миналата година се повишават с 18 млн. евро (28 процента).

В края на февруари активите на банковата система възлизат на 114,6 млрд. евро, с 661 млн. евро (0,6 процента) по-малко спрямо края на януари.

Отношението на ликвидно покритие към 28 февруари е 277,3 процента (258,3 процента към 31 януари). Ликвидният буфер е в размер на 35 млрд. евро, а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 12,6 млрд. евро (при 36,4 млрд. евро и 14,1 млрд. евро в края на януари).

Общите брутни кредити и аванси в края на февруари са 73,5 млрд. евро и на месечна база нарастват с 1,7 млрд. евро (2,4 процента). Вземанията от кредитни институции се увеличават с 994 млн. евро (16,2 процента) до 7,1 млрд. евро, а брутният кредитен портфейл (влизат нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и "Държавно управление") - със 720 млн. евро (1,1 процента) до 66,3 млрд. евро. Нарастват кредитите за домакинства (с 404 млн. евро, 1,3 процента, в това число 276 млн. евро, обезпечени с жилищен имот), за нефинансови предприятия (със 189 млн. евро, 0,6 процента) и за сектор "Държавно управление" (със 170 млн. евро, 21,7 процента). Намаляват кредитите за други финансови предприятия (с 43 млн. евро, 0,8 процента).

В края на февруари 2026 г. общите депозити в банковата система са 95,4 млрд. евро, с 552 млн. евро (0,6 процента) по-малко спрямо края на януари. През месеца е отчетено намаление при депозитите на кредитни институции - с 993 млн. евро (14,3 процента). Същевременно се увеличават депозитите на домакинства - с 346 млн. евро (0,6 процента), на сектор "Държавно управление" - със 148 млн. евро (7,1 процента), на други финансови предприятия - със 115 млн. евро (4,8 процента), и на нефинансови предприятия - с 6 млн. евро (0,02 процента).