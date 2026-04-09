БГ Бизнес ПАВЕЦ "Чаира" заработи на 50% от мощта си

ПАВЕЦ "Чаира" заработи на 50% от мощта си

bTV Бизнес екип

Общата мощност на четирите агрегата е съпоставима с един блок на АЕЦ „Козлодуй“

Още един хидроагрегат на ПАВЕЦ "Чаира" влиза в експлоатация. Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков инспектира централата, за да се убеди, че работата върви по график.

Хидроагрегат 3 успешно е преминал задължителните 72-часови функционални проби. Така заедно с работещия хидроагрегат "2 Чаира" вече се връща в строя с 50% от капацитета си.

Общата мощност на четирите агрегата на помпено-акумулиращата ВЕЦ (864 мегавата) е съпоставима с един блок на АЕЦ „Козлодуй“ и е от критично значение за балансирането на енергийната система и сигурността при евентуални сривове, коментира енергийният министър, пише "Сега".  

"Трети хидроагрегат на ПАВЕЦ Чаира в действие след успешно приключване на ремонта! Помпен режим, нулева цена на потребяваната електроенергия, 26 тона вода в секунда, 45-и час от 72-часовите проби", написа във Фейсбук страницата си Трайков, видимо доволен от резултатите.

България планира да изгради три нови ПАВЕЦ, всяка с капацитет 1000 мегавата

На площадката в ПАВЕЦ той обясни, че в момента японски специалисти проучват възстановяването на агрегат 1. Подготвя се обществена поръчка, която ще е с два лота - доставка на оборудването и строиелно-монтажни работи. Централата - най-голямата от този вид в Югоизточна Европа, е проект на японската "Тошиба". Серия авария и неуспешни ремонти извадиха от строя важните мощности, защото през годините рехабилитациите бяха просрочвани, а ремонтите се възлагаха на неопитни и съмнителни изпълнители, които не се справяха. Сега в работата са включени японски специалисти. 

"Очаквам към обществената поръчка да има значителен интерес, като пускането на тази машина е предвидено за 2028 г., каза министърът. И добави, че в максимално кратки срокове трябва да стартира процедура за язовир "Яденица", който е втори изравнител на ПАВЕЦ "Чаира".

Вече са набелязани терени, подходящи за изграждането на до 10 нови ПАВЕЦ, каза още Трайков, като цитира анализи, възложени за проучване на възможностите. 

ПАВЕЦ е ефективен производител и безценен балансьор на електроенергийната система - в часовете, когато токът е най-евтин и дори с отрицателна цена, помпите качват вода, а когато е скъпо, акумулираната вода се спуска за производство на ток. 

Увеличават капитала на Българския енергиен холдинг с 1,5 млрд. лева

Служебният енергиен министър публикува във ФБ следното "резюме" на посещението си в ПАВЕЦ "Чаира": 

Изпълнен ангажимент: хидроагрегат 3 е ремонтиран и преминава през 72-часови проби

Работи и хидроагрегат 2: включва се в помпен режим при ниски и отрицателни цени

За първи път - успешен тест „Черен старт“: директен енергиен коридор към АЕЦ „Козлодуй“ осигурява автономно захранване на атомната централа при евентуален срив на системата

ПАВЕЦ „Чаира“ се връща като ключова балансираща мощност

В ход е и възстановяването на останалите агрегати:

  • Ремонтът на хидроагрегат 1 напредва. Очакваният пуск е през 2028 г.
  • Подготовка на обществена поръчка за хидроагрегат 4
  • България планира нови ПАВЕЦ. Това означава повече възможности за съхранение на енергия и стабилност на системата. Идентифицирани са 10 подходящи локации за изграждане.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

