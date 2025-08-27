Увеличават капитала на Българския енергиен холдинг с 1,5 млрд. лева

Решението е част от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025-2028 г.

Министерският съвет прие решение да увеличи бюджета на Министерството на енергетиката с 1,5 милиарда лева, които ще бъдат насочени към увеличаване на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ), обяви пред журналисти министърът на енергетиката Жечо Станков.

"Тези средства ще послужат за укрепване на акционерното участие на държавата в БЕХ", поясни той, добавяйки, че решението е част от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025-2028 г. и няма да повлияе на бюджетния дефицит.

Министърът допълни, че проектите, по които Българският енергиен холдинг ще работи, в средносрочен план са за над 15 милиарда лева.

"Тези милиард и половина лева ще бъдат насочени директно за отстраняване на щетите, нанесени през годините върху хидроагрегатите на ПАВЕЦ "Чаира". Имаме също ремонтни дейности, които се извършват по част от електроцентралите на НЕК, над 700 км мрежи на ЕСО, както и на газовия оператор ще бъдат рехабилитирани, подменени и новоизградени“, обясни Жечо Станков.

По думите му средствата ще служат за инвестиции както в V и VI блок, за да осигуряват доставките на енергия и - не на последно място - проектът, който е на първо място в програмата на правителството като изключително важен - изграждането на VII и VIII блок.

„С тези средства продължаваме да поддържаме тезата, че България ще бъде първата държава в Европа, която ще има работещи реактори тип АР1000", добави министърът, цитиран от БНР.

БЕХ ЕАД е еднолично търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от министъра на енергетиката. То е едноличен собственик на капитала на редица предприятия в енергетиката, част от които са стратегически обекти от значение за националната сигурност и част от критичната инфраструктура. Изпълнението на лицензионните дейности на държавните енергийни предприятия обезпечава надеждността на снабдяването с електрическа енергия и природен газ както за консуматорите в страната, така и по отношение на трансграничния пренос.

