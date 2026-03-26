Откриха най-големия търговски комплекс в Северозападна България

Търговският парк създава над 200 нови работни места в региона

С тържествена церемония беше открит най-големият търговски комплекс в Северозападна България – HOLIDAY PARK Враца. Новоизграденият ритейл парк е седмият обект от веригата в страната и се намира на бул. „2-ри юни“ 154. Инвеститор и собственик на комплекса е Видеолукс Холдинг, а строителството е реализирано от „Авто строй“.

В HOLIDAY PARK Враца жителите и гостите на града ще могат да избират между над 20 магазина и заведения. Сред тях са утвърдени брандове като Технополис, Практикер, Kaufland, Douglas, LC Waikiki, New Yorker, JYSK, dm, Deichmann и Sport Vision. Комплексът включва и зона за хранене с разнообразни заведения.

Търговският парк разполага с над 25 000 кв. м площ и създава над 200 нови работни места в региона, като допринася за местното икономическо развитие.

В отговор на съвременните изисквания комплексът предлага безплатен паркинг с над 450 паркоместа, както и четири зарядни станции за електромобили. Пространството е озеленено, за да осигурява по-комфортна среда за посетителите. Предвижда се и инсталиране на соларни панели върху покривите на сградите с цел подобряване на енергийната ефективност.

Още през 2025 г. компанията реализира редица инициативи във Враца, насочени към подобряване на градската среда. Сред тях са изграждане на поливна система, участие в залесяването на парк „Сениче“ и засаждане на 500 дървета в различни части на града. За активната си обществена дейност инвеститорът беше отличен с наградата „Вестител“ от Община Враца.

