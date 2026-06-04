Откриха голямо златно-медно находище край мина в България

Ето къде

Канадската минна компания DPM Metals Inc. (преди Dundee Precious Metals) обяви значимо ново откритие на висококачествено златно-медно порфирно орудяване в България. Новата зона, наречена "Южен Брезен Порфир" (BSP), се намира в югоизточната част на проучвателната лицензия "Брезен" и непосредствено граничи с концесията на действащия рудник "Челопеч".

Откритието се очертава като едно от най-значимите за компанията през последните години, като демонстрира значителен мащаб и добра непрекъснатост на минерализацията.

Най-впечатляващите резултати до момента са отчетени от сондаж EX_BRESPO_03, който е пресекъл непрекъснат интервал от 713 метра със средно съдържание от 2,52 г/т златен еквивалент, включващ 1,31 г/т злато и 1,16% мед. В рамките на този интервал е установена и по-богата зона от 398 метра със средно съдържание 3 г/т златен еквивалент, състояща се от 1,48 г/т злато и 1,45% мед. Сондажът продължава и към момента.

Според анализатори, цитирани от Mining, резултатите определят BSP като потенциално висококачествена порфирна система. Допълнително предимство е близостта на новото откритие до съществуващите минерални резерви на рудник "Челопеч" - едва на около един километър, което би могло значително да улесни бъдещото разработване на находището.

Новата минерализирана зона е част от обширна хидротермална система с размери над 1000 на 1500 метра и остава отворена за разширяване. Според компанията мащабът на системата и установената до момента непрекъснатост на минерализацията показват значителен потенциал за увеличаване на ресурсите с продължаването на проучвателните дейности.

Заради значимостта на откритието DPM вече е мобилизирала пет висококапацитетни сондажни машини в района на BSP. До края на 2026 г. компанията планира да извърши до 15 000 метра допълнителни сондажи с цел потвърждаване на геометрията и непрекъснатостта на орудяването, необходими за бъдеща оценка на ресурсите.

Сред останалите публикувани резултати са сондаж EX_BRES_555_02, който е пресекъл 95 метра със средно съдържание 0,43 г/т злато и 0,48% мед, както и сондаж EX_BRES_555_02A с 37 метра при средно съдържание 0,53 г/т злато и 0,63% мед.

Настоящото откритие е четвъртото значимо за DPM от 2023 г. насам след находищата „Чока Ракита“ и „Думитру Поток“ в Сърбия, както и зоната Уедж.

„Това е изключителен момент за DPM и нашите акционери“, заяви главният изпълнителен директор на компанията Дейвид Рей.