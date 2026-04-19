Откъде идват парите за изборите и как се разходват?

За пет години изборите са стрували на хазната над половин милиард евро

На 23 февруари 2026 г. служебното правителство прие Постановление № 38, с което одобри първоначален бюджет от 65 млн. евро, като прогнозата на Министерството на финансите е финалната сума да достигне 75–80 млн. евро. Откъде идват тези пари и кой решава как да бъдат похарчени?

Законовата основа: Кой държи ключа от касата?

Процесът не е въпрос на политическо желание, а на строго разписана процедура в Изборния кодекс (ИК) и Закона за публичните финанси. Всичко започва с т.нар. „План-сметка“. Според чл. 18 от ИК, разходите за подготовка и провеждане на изборите са за сметка на държавния бюджет. Процедурата е следната:

Централната избирателна комисия (ЦИК) изготвя проект за нужните средства.

Министерството на финансите пресява исканията спрямо възможностите на хазната.

Министерският съвет приема окончателното постановление

Къде отиват парите?

Държавният бюджет за избори не е една "купчина пари", а е разпределен по пера между няколко ключови институции:

1. Хората на терен (Над 50% от бюджета)

Най-голямото разходно перо са възнагражденията на членовете на Районните (РИК) и Секционните избирателни комисии (СИК). Това са над 80 000 души в цялата страна и чужбина. Защо сумата расте? Заради законовото изискване възнагражденията да са обвързани с минималната работна заплата.

2. Сигурност и логистика (МВР и МВнР)

МВР получава средства за охрана на изборните книжа, машините и секциите, както и за оперативни дейности срещу изборната престъпност. Министерство на външните работи организира вота в десетки държави по света – от наеми на помещения до командировъчни за служителите.

3. Технологичният вот

Тук попадат разходите за поддръжка, транспорт и софтуерна подготовка на машините за гласуване, както и отпечатването на хартиените бюлетини със специална защита. За 2026 г. този сегмент заема около 12% от общия бюджет.

Кой контролира харченето?

Публичните средства за избори подлежат на троен контрол:

Сметната палата одитира разходите на всички министерства и ведомства, получили средства от план-сметката.

ЦИК упражнява текущ контрол върху разходването на средствата за медийни пакети.

Гражданският сектор и медиите имат достъп до отчетите, които се публикуват задължително в „Държавен вестник“.

Така за последните пет години това ще са вторите най-скъпи избори след местните от октомври 2023 година. От 2021 г. досега провеждането на избори струва на хазната 1,1 милиарда лева или близо 564 милиона евро.

Според Георги Клисурски, служебен министър на финансите, цитиран от БТА: