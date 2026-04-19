Откъде идват парите за изборите и как се разходват?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Кои зодии ще забогатеят през 2026 година?
Според астролога Хелена Хатор, тези знаци са предопределени да бъдат богати тази година
За пет години изборите са стрували на хазната над половин милиард евро
На 23 февруари 2026 г. служебното правителство прие Постановление № 38, с което одобри първоначален бюджет от 65 млн. евро, като прогнозата на Министерството на финансите е финалната сума да достигне 75–80 млн. евро. Откъде идват тези пари и кой решава как да бъдат похарчени?
Процесът не е въпрос на политическо желание, а на строго разписана процедура в Изборния кодекс (ИК) и Закона за публичните финанси. Всичко започва с т.нар. „План-сметка“. Според чл. 18 от ИК, разходите за подготовка и провеждане на изборите са за сметка на държавния бюджет. Процедурата е следната:
Държавният бюджет за избори не е една "купчина пари", а е разпределен по пера между няколко ключови институции:
Най-голямото разходно перо са възнагражденията на членовете на Районните (РИК) и Секционните избирателни комисии (СИК). Това са над 80 000 души в цялата страна и чужбина. Защо сумата расте? Заради законовото изискване възнагражденията да са обвързани с минималната работна заплата.
МВР получава средства за охрана на изборните книжа, машините и секциите, както и за оперативни дейности срещу изборната престъпност. Министерство на външните работи организира вота в десетки държави по света – от наеми на помещения до командировъчни за служителите.
Тук попадат разходите за поддръжка, транспорт и софтуерна подготовка на машините за гласуване, както и отпечатването на хартиените бюлетини със специална защита. За 2026 г. този сегмент заема около 12% от общия бюджет.
Публичните средства за избори подлежат на троен контрол:
Така за последните пет години това ще са вторите най-скъпи избори след местните от октомври 2023 година. От 2021 г. досега провеждането на избори струва на хазната 1,1 милиарда лева или близо 564 милиона евро.
Според Георги Клисурски, служебен министър на финансите, цитиран от БТА:
Дори променя продължителността на един ден
Бира струва 2, хранене 10 евро