Свят Къде се намира най-големият коледен базар в Европа, не е в Австрия

Къде се намира най-големият коледен базар в Европа, не е в Австрия

Свят

bTV Бизнес екип

Цените тук са повече от достъпни

Най-голямата коледна атракция тази година не е в Австрия или Германия, а в румънския град Крайова. Базарът там, който се простира на невероятните 280 000 квадратни метра, се смята за най-големия в Европа и миналата година беше класиран на второ място от портала European Best Destinations, пише N1. Входът е безплатен, а цените са много достъпни.

Базарът продължава до началото на януари, превръща града в зимна приказка с милиони светлини. Посетителите могат да разгледат четири тематични зони, включително Селото на Дядо Коледа, зона с космическа тематика и света на „Красавицата и Звярът“.

Снимка: iStock

Празничната атмосфера се създава от над 90 ръчно изрисувани къщички, предлагащи местни продукти и кухня, включително традиционни колбаси, меденки и сливова ракия. За забавление са предвидени ледена пързалка, виенско колело и това, за което се твърди, че е най-високата шейна на Дядо Коледа в тази част на Европа, пише večernji.hr.

Коледен базар в Крайова

Снимка: iStock

Освен приказния образ, посетителите са особено впечатлени от цените. Няма входна такса, атракциите струват между 4 и 6 евро, специалното преживяване в „Асансьора на Дядо Коледа“ е около 10 евро, а храната и напитките са изключително евтини. Чаша греяно вино ще ви струва само 2 евро, наденичките струват по 1,40 евро всяка, а канелено рулце - 5 евро. Препоръчително е да имате пари в брой със себе си.

Снимка: iStock

Единственото нещо, за което трябва да сте подготвени е студеното време. С температури често под нулата, топлите дрехи и обувки са от съществено значение за безпроблемното преживяване. 

