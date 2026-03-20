Очаква се по-висока инфлация у нас, заради войната в Близкия изток

Ето какво казват експертите

„УниКредит Булбанк“ ревизира във възходяща посока прогнозата си за инфлацията у нас през настоящата година заради конфликта в Близкия изток. Това става известно от най-новия тримесечен икономически обзор на банката за първото тримесечие на 2026 г., публикуван на официлната ѝ страница.

Банката очаква средногодишната инфлация, измерена спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени, да достигне 4,9 на сто през 2026 година. Това представлява увеличение с 0,4 процентни пункта спрямо публикуваната през декември прогноза на „УниКредит Булбанк“. През 2027 г. се очаква забавяне на средногодишната инфлация у нас до 3,5 на сто, пише БТА.

Конфликтът в Близкия изток е основната причина да увеличим прогнозата за инфлацията, посочват от „УниКредит Булбанк“, добавяйки, че основният сценарий на банката предвижда военните операции в Иран да продължат още няколко седмици.

Според икономистите на институцията шокът с цените на енергията ще доведе до увеличаване на инфлацията в еврозоната средно с 0,6 процентни пункта за 2026 г.

Икономистите на „УниКредит Груп“ са направили тази прогноза на база на две основни допускания. Първо, че лидерите на режима в Иран ще се въздържат да разрушават инфраструктурата за добив, пренос и преработка на енергия в региона, за да увеличат шансовете си да останат на власт. В противен случай, ударите срещу режима ще се засилят. И второ, че в САЩ няма желание за продължителна ескалация на напрежението поради наближаващите междинни избори за Конгрес - през ноември тази година.

Цените на фючърсните договори сочат увеличаване на средната цена на суровия петрол с около 10 щатски долара за барел през 2026 г. спрямо отчетените през 2025 г. нива, се посочва в доклада. Ефектът върху цените на газта се очаква да бъде по-голям като средно за 2026 г. банката очаква цената да нарасне с 16 евро за мегаватчас в сравнение с тази от 2025 г., като шокът с цените на енергията ще заглъхва сравнително бързо.

През 2027 г. цената на суровия петрол да бъде идентична с наблюдавани преди конфликта стойностите, като завръщането на цените на газта към стойностите отчетени преди конфликта в Иран, започнал на 28 февруари, ще изисква малко повече време, за да се осъществи.

Увеличението на цените на енергията ще бъде само временно, прогнозират от „УниКредит Булбанк“, като не се предвиждат значителни индиректни ефекти, както и вторични ефекти в резултат от инфлационния шок, предизвикан от конфликта.

Не се предвижда конфликтът да доведе до намаляване на световния капацитет за добив, доставка и преработка на суров петрол и природен газ.

