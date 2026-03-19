Експерт споделя 4 грешки, които да избягвате по време на интервю

Успешните преговори и интервюта изискват практика, самоувереност и активно участие

Преди важно интервю много хора се притесняват, как биха се представили пред техните потенциални бъдещи работодатели. В интервю за Business Insider експертът по преговори Якоб Уорик обяснява, че ако кандидатите позволят негативните мисли да разклатят самочувствието им, рискуват да „загубят 10%“ от потенциала си в следващата позиция. Той подчертава, кои са най-важните неща, които трябва да избягваме, ако ни предстои интервю за работа.

Фокус върху миналото

Уорик подчертава, че кандидатите не бива да се концентрират върху миналото или настоящото си възнаграждение. Те трябва да акцентират върху стойността, която ще донесат в бъдеще. Той нарича заплатата от предишната роля „номер-зомби“ и съветва да не се оставяте тя да определя очакванията ви. В някои щати на САЩ е дори незаконно работодателите да питат за предишно възнаграждение. Дори когато не е забранено, разкриването на тази информация може да изкриви възприятието на рекрутъра за вашата стойност и да ви ограничи.

Позволяване на наемащия да контролира интервюто

Уорик съветва кандидатите да не оставят хируинга мениджъра да води интервюто изцяло. Те трябва да задават въпроси през цялата среща, да изяснят защо са там и да представят стойността, която предлагат. Вместо да изпращате имейл след интервюто с въпрос за следващи стъпки, е по-добре сами да посочите какво очаквате от процеса и с кого бихте искали да се срещнете. Например, кандидатът може да предложи да се свърже с бъдещи колеги, за да разбере по-добре работния процес, или да поиска финален разговор с високопоставен ръководител. Уорик добавя, че всеки, който се труди да разбере как всички работят заедно, вече се диференцира.

Чакане до края, за да започнете преговор

Договарянето на заплатата започва много по-рано, отколкото си мислите, отбелязва Уорик, но това не означава, че трябва да обявявате очакванията си веднага. „Не преговаряте, когато получите оферта. Повечето работа вече е свършена“, казва той. Всичко, което правите до момента на интервюто, комуникира вашата стойност – от общуването с рекрутъра до профила ви в LinkedIn. Целта на кандидата е да убеди екипа по наемането, че разбира задачите толкова добре, че реално няма конкуренция. В този момент компанията няма защо да прави компромиси.

Неискане на обратна връзка след процеса

Уорик набляга на важността на обратната връзка по време на интервюто. „Това се иска по пътя“, казва той, „и така се учите да продавате“. Той препоръчва въпроси като: „Какво правят другите кандидати, което аз не правя?“ или „Има ли нещо, което съм пропуснал в отговора си?“ Това принуждава рекрутъра да обсъди веднага въпросите, за да се защитите. Един ефективен подход е да помолите интервюиращия да ви „коучва“ преди следваща стъпка, например разговор с главния изпълнителен директор. Поставяйки рекрутъра в ролята на треньор, той е по-склонен да подкрепи кандидата.

Якоб Уорик подчертава, че успешните преговори и интервюта изискват практика, самоувереност и активно участие. Кандидатите трябва да се фокусират върху бъдещата стойност, да не позволяват на интервюиращия да диктува процеса, да започнат преговорите по-рано и да искат обратна връзка, за да се усъвършенстват. Следвайки тези принципи, дори един неуспешен опит не може да попречи на успеха в следващата възможност.

