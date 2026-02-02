BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1919 BGN
Петрол
64.52 $/барел
Bitcoin
$75,307.7
Последвайте ни
1 USD
1.1919 BGN
Петрол
64.52 $/барел
Bitcoin
$75,307.7
БГ Бизнес Община у нас ще връща пари от такса „смет“ заради недоказано почистване

Община у нас ще връща пари от такса „смет“ заради недоказано почистване

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Случаят касае спор с местна фирма

Фирма си чисти сама, обаче общината й взема такса "смет". Фирмата не се оставя и си търси правата. Оказва се, че общината неправомерно е прибирала пари, ще трябва да връща 14316,68 евро, плюс лихви и съдебни разноски. Всичко това произлиза от решения на две съдебни институции, като едното - на Върховния административен съд (ВАС), е окончателно

Сагата се разиграва между община Павликени и дружеството "Бон" (търговия с храна за птици, най-големият частен работодател в общината), пише "Сега". Спорът тече през 2024 г. и 2025 г., като касае такса "смет" от 2019 г.

 

От мразен от феновете до собственик на клуба: Серхио Рамос пръска 0 млн. заради Севиля

Фирмата твърди в делото, че не е бил предоставен контейнер за нейните нужди, сама наела друга фирма за сметосъбиране и сметоизвозване. Сред мотивите на общината са, че за периода 2018 г. – 2021 г. дружеството не е подавало декларации за ползване на контейнер, сключването на договор с трето лице не е основание за освобождаване от такса, самата община е чистила. Реално е имало контейнер, но поотдалечен от входа на предприятието. Същинският спор се върти около въпроса предоставена ли е услугата въобще, тоест общината може ли да го докаже.

 

 

От утре пускат в продажба еднодневната винетка

В крайна сметка съдът приема, че контейнерът е бил неизползваем поради отдалечеността си; улицата на фирмата не е била посочена от свидетелите в маршрутния седмичен график за сметосъбиране, а и не е била в списъка на поддържаните с метене територии през 2019 г. Друг важен мотив на съда е, че в община Павликени няма депо. Боклукът се извозва до депо в друга община. От решението на ВАС се разбира, че общината не е доказала направени разходи по използване на такова съоръжение.

 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата